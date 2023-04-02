الامارات | جائزة حمدان بن محمد للتصوير: مليون ونصف المليون درهم جوائز «التنوّع»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن بدء استقبال المشاركات في محاور دورتها الـ12، التي تأتي تحت عنوان «التنوّع»، بمجموع جوائز يتجاوز مليون ونصف المليون درهم. في السياق، قال علي خليفة بن ثالث، الأمين العام للجائزة، عن استقبال مشاركات الدورة على الموقع الرسمي للجائزة بدءاً من يوم أمس وحتى منتصف ليل يوم 30 يونيو 2023: «في يناير الماضي، استقبلت مجتمعات المصورين في جميع أنحاء العالم تفاصيل الدورة الـ12 بكل ترحاب وحماسة وتقدير لمبدأ الاستعداد المبكر، ونحن ندعوهم إلى تقديم أفضل ما لديهم من أعمال متناسبة مع محاور (التنوّع) لتعزيز فرصهم في الفوز. وأذكرهم جميعاً بأن قصص الفوز مناجم تحفيز لا تنضب للمبدعين الراغبين في اكتشاف قدراتهم الحقيقية».

وتضم محاور الدورة الـ12: التنوّع، الفن الرقميّ، ملف مصوّر (قصةٌ تُروى)، والمحور العام (أبيض وأسود - ملوّن).

علي بن ثالث:

• «قصص الفوز مناجم تحفيز لا تنضب للمبدعين الراغبين في اكتشاف قدراتهم الحقيقية».

الجوائز الخاصة

تشهد الدورة الـ12 الظهور السادس لفئتين في الجوائز الخاصة هما: «جائزة صُنّاع المحتوى الفوتوغرافي»، و«جائزة الشخصية / المؤسسة الفوتوغرافية الواعدة»، حيث تستهدف الأولى المحررين والناشرين والمدوّنين والمروّجين وصُنّاع المحتوى الفوتوغرافي المطبوع / الإلكتروني ذات التأثير الإيجابي الواضح والملموس، وأصحاب مؤسسات أغنت عالم الفوتوغرافيا وأسهمت في وصوله إلى ما هو عليه اليوم، ويدخل فيها أيضاً أصحاب الأبحاث والاختراعات المؤثرون. بينما تُمنح الثانية لإحدى الشخصيات الصاعدة من الشباب أو المؤسسات الفوتوغرافية الناشئة، التي تشكل ظاهرة في عملها أو في ظروفها أو في أفكارها، وتمثل أملاً واعداً لصناعة الفوتوغرافيا في بلدها أو منطقتها أو في العالم أجمع. هذا بجانب الجائزة التقديرية والتي تُمنح لشخصيات أسهمت في تطوير فن التصوير وقدّمت خدماتٍ جليلة للأجيال الجديدة التي تسلمت زمام أمور هذه الرسالة الفنية السامية من خلال عدسة الإبداع لتنال جائزة التقدير.