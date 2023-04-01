تعرفي على مقادير الكحك الناعم بالكوب.. «مش هتحتاجي تشتري الجاهز»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مقادير الكحك الناعم بالكوب، واحدة من الأمور التي تهتم العديد من ربات البيوت بالتعرف عليها، وذلك بالتزامن مع التحضير لعمل كحك العيد في المنزل، مع نهاية شهر رمضان الكريم، والاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث يسهل تحضير كافة أطباق الحلوى في البيت دون الحاجة إلى شرائها جاهزة.

ويمكن التحضير لمقادير الكحك الناعم بالكوب في المنزل بخطوات وإمكانات بسيطة، وهو ما نقدمه لكِ في السطور الآتية.

مقادير الكحك الناعم بالكوب

ويمكنك التعرف على مقادير الكحك الناعم بالكوب، حسب وصفة الشيف سالي فؤاد، ببرنامجها «حلو وحادق»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

- 3 أكواب من السمن.

- كيلو من الدقيق الفاخر.

- نصف كوب من النشا.

- نصف كوب ماء فاتر.

- 2 ملعقة من ريحة الكحك.

- 5 ملاعق من السمسم.

- ملعقة سكر كبيرة.

- ملعقة خميرة كبيرة.

- رشة ملح.

طريقة عمل الكحك الناعم

بعد تحضير كافة مقادير الكحك الناعم بالكوب، ابدأي بخطوات التحضير وهي:

- اقدحي السمن على النار.

- ذوبي الخميرة مع السكر في الماء واتركيها جانبًا.

- اخلطي الدقيق مع النشا ورائحة الكحك والسمسم والملح، وضعي المكونات في وعاء ثم ضعي عليها السمن المقدوحة.

- قلبي كافة المكونات جيدًا، ثم تُضاف إليها الخميرة الممزوجة بالماء والسكر.

- لمي العجين جيدًا، مع ضرورة الالتزام بالمقادير المذكورة.

- ابدأي في تشكيل العجين واحشيها بالمكسرات أو الملبن أو العجمية أو العجوة حسب رغبتك.

- شكلي الكحك وضعيه في الصينية وانقشي حسب رغبتك.

- اتركي الكحك يتخمر لمدة نصف ساعة.

- ضعيه في الفرن على درجة حرارة 190 او 200 حتى يتحول للون الذهبي.

- بعد إخراجه من الفرن، اتركيه حتى يبرد ورشي عليه السكر البودرة.