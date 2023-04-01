3 جمل اشتهرت بها هالة صدقي في مسلسل جعفر العمدة.. علقت بأذهان الجمهور

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نالت الفنانة هالة صدقي، التي تجسد دور «صفصف» في مسلسل جعفر العمدة، إعجاب الكثير من المشاهدين خاصة في طريقة حديثها مع مع زوجات ابنها «جعفر»، الذي يجسد دوره الفنان محمد رمضان، الأمر الذي جعل الكثيرون يتفاعلون معها.

الفنانة هالة صدقي في مسلسل جعفر العمدة

كلمات مختلفة اشتهرت بها الفنانة هالة صدقي في مسلسل جعفر العمدة، خاصة أنه لا يخلو أي مشهد من المسلسل دون ظهورها، ومنها «عشان تكسبيني طبليلي» تلك الجملة التي قالتها لـ«عايدة» الزوجة الرابعة لابنها جعفر.

من ضمن الكلمات التي اشتهرت بها «صفصف» في المسلسل هي: «أهي جات ثريا الجعانة.. يخربيتك يا نرجس يا بنت باتعة بتاعة الأعمال»، الأمر الذي جعل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتفاعل معها ويشيد بشخصيتها المختلفة.

ظهرت الفنانة هالة صدقي في المسلسل بشخصية سيدة أنيقة ترتدي أفخم العباءات ولا تفارقها الشيشة وصورة زوجها المرحوم والد جعفر، تحب الإطراء وتختلف معاملتها لابنها جعفر عن معاملة زوجاته، إذ تتعامل معه بحنان ولكنه عندما يخطيء يجد قسوة الأم التي غالبًا ما تكون لصالحه، أما تعاملها مع زوجاته يختلف تمامًا، فهي الحماة القاسية ذات اللسان السليط، ولكنها في الوقت ذاته حنونة والكل يعلم أنها حماة طيبة في نهاية.

هناك بعض المشاهد التي قدمتها الفنانة هالة صدقي وظلت عالقة في أذهان المتابعين، منها مشهد تغزلها في الحاج والد «جعفر» ووضع صورته بالقرب منها دائمًا، وأيضًا من يريد كسب ودها لابد أن يغرقها بالكلام المعسول ويتناول الشيشة معها.

مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، وعدد كبير من الفنانين أبرزهم، منة فضالي، ومنذر ريحانة، ومي كساب، وهالة صدقي، أحمد داش، لمى كتكت، بيومي فؤاد، إيمان العاصي، طارق النهري، عصام السقا، والعمل تأليف وإخراج محمد سامي