طريقة عمل البقلاوة المكشكشة في خطوات بسيطة.. «أحلى من المحلات»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر البقلاوة المكشكشة، من الحلويات الأساسية في رمضان ولا تخلو منها أي سفرة، إذ يبحث الكثير من ربات المنزل عن طريقة عملها نظرًا لمذاقها الحلو والشيق، ونتيجة لذلك نقدم لكم في السطور التالية، طريقة عمل البقلاوة المكشكشة في خطوات بسيطة وسهلة.

طريقة عمل البقلاوة المكشكشة

مكونات بسيطة تتطلبها طريقة عمل البقلاوة المكشكشة، كما يمكن تجهيزها خلال وقت قصير، إذ تتوفر مكوناتها في كل مطبخ، وفق ما قدمت الشيف أميرة شنب، ببرنامجها «أميرة في المطبخ»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة»:

ويمكن اتباع بطريقة عمل البقلاوة المكشكشة كالآتي:

المكونات

لفة من الجلاش

قطعة من الزبدة

كوب من شربات

حفنة من المكسرات المتنوعة

سكر

قرفة

خطوات تحضير البقلاوة المكشكشة

- ابدأي أولى خطوات طريقة عمل البقلاوة المشكشكة، بخلط كل من المكسرات مع القرفة والسكر.

- تُرص ورق الجلاش في الصينية، وتُدهن بورق الزبدة.

- ضعي بقية ورق الجلاش مع خليط المكسرات داخل الصينية، ومن ثم ادخليها الفرن.

- تُرش صينية الجلاش بالشربات وتقدم.

طريقة عمل عجينة البقلاوة

كيلو جرام من الدقيق المخصص للحلويات.

كوبان من الماء.

نصف كوب زبدة ذائبة.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من النشا لفرد العجينة.

مقادير شربات البقلاوة

4 أكواب سكر

2 كوب من الماء

ملعقة كبيرة عصير ليمون

طريقة عمل شربات البقلاوة

يُخلط السكر مع الماء ويوضع على النار حتى يغلي.

يضاف عصير الليمون للسكر وتغطى النار.

يرفع القدر على النار لمدة عشر دقائق حتى يثقل الشربات