كيفية التعامل مع أزمة منتصف العمر.. ناقشتها الحلقة 9 بمسلسل الصفارة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كيفية التعامل مع أزمة منتصف العمر، واحدة من المشكلات التي طُرحت ضمن أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل الصفارة، وذلك بعد أنّ أٌصيب بها «شفيق» بطل العمل، ويجسد دوره الفنان أحمد أمين، ليجد نفسه رفقة صديقه علاء مع مجموعة من الفتيات بمرحلة الشباب، وذلك لمعاناته مع زوجته شيرين التي تغير شكلها كثيرًا فأصبحت ذات وزن كبير عقب زواجهما على الرغم من قصة حبهما الكبيرة قبيل الزواج.

ويمكن التعرف على كيفية التعامل مع أزمة منتصف العمر، في خطوات بسيطة، إذ تهم عددًا كبيرًا من الأشخاص ويرغبون في البحث عن كيفية التعامل مع المصاب بها.

وقبل التعرف على كيفية التعامل مع أزمة منتصف العمر، نكشف في السطور الآتية ما هي تلك المشكلة، وذلك حسب ما ذكرت الدكتورة نهلة ناجي، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، في تصريحات تلفزيونية.

ما هي أزمة منتصف العمر؟

وقالت «ناجي» إنه أحيانًا تحدث تغيرات نفسية في الفئة العمرية من 40 إلى 50 عامًا، لعدة أسباب سواء للرجل أو المرأة، لافتة إلى أنه في مرحلة الخمسين، قد يتعرض الرجل والمرأة لتغيرات نفسية نتيجة تغير الظروف المحيطة بهما، وهناك من يدخل على السوشيال ميديا ويبحث عن أصدقاء قدامى.

وذكرت مجلة «فوربس» العالمية، وفق ما أوضح المحلل النفسي إليوت جاك في ستينيات القرن الماضي، أنه لاحظ أنً المرضى في مرحلة ما بين منتصف إلى أواخر الثلاثينيات من العمر يبدوا أنهم يمرون بفترة اكتئاب وتغييرات مفاجئة في نمط حياتهم في أثناء مواجهتهم لفكرة وفاتهم، ومؤخرًا، انتشرت فكرة أزمة منتصف العمر كونها حقيقة بيولوجية في الوقت الحاضر.

كيفية التعامل مع أزمة منتصف العمر

وعن كيفية التعامل مع أزمة منتصف العمر بشكل صحيح، يقول الخبراء إنه نظرًا لأن أزمة منتصف العمر لا تُصنف على أنها حالة طبية، فلا يوجد علاج وحيد أو مسار علاجي محدد لها، ومع ذلك، فهناك العديد من الخيارات لمن يطلبون المساعدة والعلاج منها، وذلك للتخفيف من آثار الحالة المزاجية أو السلوكيات أو الاضطرابات الجسدية المتعلقة بأعراض أزمة منتصف العمر ولإعادة صياغة الأفكار الضارة إلى عقلية والحصول على روتين أكثر صحة.

ويعد العلاج النفسي، طريقة مثالية للتعامل مع أزمة منتصف العمر، لأنه يوفر مساحة خاصة ومحمية يمكن للفرد من خلالها استكشاف الصراع الداخلي والأفكار وتصورات العلاقات دون خوف من الحكم أو الافتراض السلبي، بحسب «جاك».