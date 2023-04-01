بعد ذكرها في مسلسل الصفارة.. ما هي أزمة منتصف العمر وأسبابها؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قضايا عِدة حرص مسلسل الصفارة بطولة الفنان أحمد أمين، الذي حقق نجاحًا كبيرًا وتفاعل معه عدد كبير من الجمهور منذ عرض الحلقة الأولى منه، على إبرازها وتسليط الضوء عليها، منها أزمة منتصف العمر التي كان يعاني منها بطل المسلسل في حياته الجديدة، وهي التي دفعته لتعدد علاقاته النسائية ما تسبب في إثارة المشاكل بينه وبين زوجته شيرين حبه عمره.

نستعرض في هذا التقرير، معلومات عن أزمة منتصف العمر الذي كان يعاني منها أحمد أمين في مسلسل الصفارة، وذلك وفقا لما ذكره موقع «forhims» الطبي:

مسلسل الصفارة

أزمة منتصف العمر التي ناقشها مسلسل الصفارة، عبارة عن مرض نفسي عارض، أُطلق عليه مصطلح «أزمة» بسبب زيادة الشعور بالاضطراب الداخلي، وتحدث للنساء والرجال في المرحلة من سن الأربعين إلى الخمسة وستين، وتبدأ منذ لحظة اختلاف منظور الشخص للواقع والأشياء في الحياة، ويحدث تدريجيًا اختلاف معالجة المواقف.

تأتي أزمة منتصف العمر من عدم الإحساس بالذات وشعور الشخص بعدم النجاح والاختيارات الخاطئة، وتبدأ في سن الأربعين عندما يبدأ الشخص في الليلة الأولى من الإصابة بالمرض، بالشعور باليأس وخروج الطاقات الموجودة في الجسد بشكل سلبي، بالإضافة إلى الفراغ الداخلي العنيف وحالة التشتت، وذلك بحسب ما ذكره أحمد عمارة استشاري الطب النفسي بالطاقة الحيوية، خلال لقاء له في برنامج «السفيرة عزيزة» المُذاع على قناة «Dmc».

أسباب الإصابة بأزمة منتصف العمر

تأتي أزمة منتصف العمر عند المرأة، بسبب التشوه المعرفي، فتكون في حالة لا تعرف لها تفسيرًا وتشعر بفقدان القدرة على عمل أية واجبات، والإحساس أنها فاقدة للجمال وتتذكر التجارب السيئة التي مرت بها.

ووفقًا لما ذكره «عمارة»، يعاني الرجل من أزمة منتصف العمر نتيجة للأسباب التالية:

- شدة اللوم لذاته.

- الشعور بالاختيار الخاطئ في كل خطوات الحياة.

- الشعور بأنه يوجد الكثير من الأشياء التي يجب أن يفعلها.

- يشعر أنها نهاية حياته، وأنّ حياته غير جيدة اجتماعيًا.