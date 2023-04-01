أبراج تتشابه صفاتها مع شخصية جعفر العمدة.. منها «الثور والأسد»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نالت شخصية «جعفر» الدور الذي يجسده الفنان محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة إعجاب الكثير من المشاهدين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تفاعل معها عدد كبير من المتابعين نظرا لأدائه الذي يعكس قوة الشخصية ومظهره التي أبرزه في المسلسل.

أبراج تتشابه شخصيتها مع شخصية جعفر العمدة

صفات عديدة تتجسد في شخصية «محمد رمضان» في المسلسل كانت من أبرزها العصبية التي ظهرت في المشهد الذي ضرب فيه «جعفر» شخص اتصل به 3 مرات ولم يرد عليه، فذهب إليه وضربه أمام العامة ونتيجة لذلك نقدم في موقع «هن» الأبراج الفلكية التي تتواقف شخصيها مع شخصية «جعفر».

جاءت من ضمن الأبراج التي تتوافق شخصيتها مع صفات الفنان «محمد رمضان» في مسلسل جعفر العمدة هو برج «الأسد» الذي يعد أكثر الأبراج عصبية وعنفًا على الإطلاق، كما أن من السهل استفزازهم وتجسد ذلك في المشهد الذي حاول فيه «كارم» أن يتزوج من ثريا بعد طلاق جعفر لها ولكن تمكن جعفر من ردها له.

برج الحمل من ضمن الأبراج التي تتوافق شخصيها مع شخصية جعفر العمدة على الرغم أنه يحمل ملامح الهادئة، إلا أنه من الأبراج الأكثر عصبية كما أن انفعاله سريع للغاية وفقا لما نشره موقع «pinkvilla».

وجاء من ضمن الأبراج التي تتشابه شخصيتها مع شخصية «جعفر» برج الثور وهو من الأبراج العصبية للغاية رغم أنه يتظاهر بالبرود، لكن في الحقيقة كلمة واحدة بإمكانها أن تثير غضبه وتحوله إلى شخص عصبي جدًا.

«برج العذراء» من الأبراج التي تتوافق مع شخصية «محمد رمضان » في مسلسل جعفر العمدة، فهو برج عصبي جدا ولا يمكن تهدئته بسهولة.

مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، وعدد كبير من الفنانين منهم مي كساب، وإيمان العاصي، وبيومي فؤاد، وعصام السقا، ومنة فضالي، وهالة صدقي، ومنذر رياحنة، طارق النهري، وأحمد داش، ولمى كتكت، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.