زوجات ضهر وسند لأزواجهن في دراما رمضان 2023.. أبرزهن «مهرة وثريا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«وراء كل رجل عظيم امرأة» مقولة تطبق على المرأة التي تكون سند لزوجها وتدعمه في كل الأوقات وهذا ما استطاعت أن تبرزه الدرامات المصرية في عدد من مسلسلات رمضان 2023، إذ سلط الضوء على النماذج النسائية التي تدعم زوجها طوال الوقت سواء في السراء أو الضراء.

مسلسل رسالة الإمام

من بين المسلسلات الرمضانية التي أبرزت النماذج النسائية التي تدعم زوجها في كل وقت، مسلسل «رسالة الإمام» إذ يجسد ذلك في المشهد الذي ظهر بين الإمام الشافعي الذي يجسد دوره الفنان «خالد النبوي» وهو يتحدث مع زوجته حميدة بنت نافع بن عيسى التي كانت مثالا للزوجة المثالية وكانت تسهر معه في كل وقت حتى عبر عن حبه لها في أحد المشاهد، قائلا: «أنا وقلبي وعقلي لا نأمن إلا لكِ يا حميدة».

أبرز مسلسل ضرب نار أيضا النماذج النسائية التي تدعم زوجها وذلك في المشهد التي تزوجت فيه «مهرة» الدور الذي تجسده الفنانة ياسمين عبد العزيز من «جابر الكوماندا» ورفضت أن تتزوج من رجل غني رغم أنه أحضر لها خاتم ألماظ يوم زفافها وطلب منها الزواج إلا أنها ردت عليه قائلة: «أنا هديتى جابر رجلي وجوزي».

أما في مسلسل جعفر العمدة ضرب ثريا زوجة جعفر مثال للزوجة التي تكون سند لزوجها عنما ضربت كارم شقيق ضرتها في الشارع ورفضت الزواج منه قائلة: «اللي تتجوز المعلم جعفر ماتعرفش تتجوز غيره أبداً، راجل بحق وحقيقب، لما يتجوز واحدة يحميها ويكون سندها، ولا عاش ولا كان اللي يكيده».

مسلسل علاقة مشروعة من ضمن المسلسلات الرمضانية التي أبرزت النماذج النسائية التي تدعم زوجها وذلك في المشهد التي تحدث في «عاليا» الدور الذي تجسده «داليا مصطفى» حبها لزوجها «عمرو» ياسر جلال وثقتها فيه قائلة: «عمرو ده عشرة العمر.. أنا يومي مش بيبتدي غير لما عمرو ينده عليا الصبح ويقولي تعالي يا عاليا».