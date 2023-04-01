طريقة عمل كعك العيد 2023 في المنزل.. «مش هتحتاجي الجاهز»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مع اقتراب عيد الفطر، ترغب العديد من السيدات، في معرفة طريقة عمل كعك العيد 2023، إذ يعد من الطقوس والعادات الأصيلة للمصريين، بل ولكل مسلمي العالم، فبعد أيام طويلة من الصيام، يرغب الجميع لتناول الحلوى، خاصة الكعك في صباح أول أيام الفطر بعد الشهر الكريم.

لذا تستعرض «هن»، خلال التقرير التالي، طريقة عمل كيك العيد 2023 بكل سهولة، وذلك على طريقة الشيف نادية السيد، والتي تقدم وصفات سهلة وبسيطة وفي متناول اليد، للأمهات وربات البيوت.

مقادير طريقة عمل كعك العيد 2023

لعمل كعك العيد بطريقة تشبه شيفات الحلويات، فيكون هش وذا مذاق لذيذ، يفضل اتباع استخدام المقادير التالية:

- كيلو من الدقيق الأبيض «1000 جرام»، بمعدل 6 أكواب ونصف، إلى 7 أكواب، وفقا لطريقة ملء الكوب.

- نصف كيلو من السمنة «500 جرام» كوبين مع معلقتين كبيرتين.

- ثلث كوب ماء دافئ «70 جراما».

- ملعقة ونصف كبيرة من الحليب البودرة.

- ملعقة ونصف صغيرة من بيكينج بودر.

- ملعقة كبيرة من الخميرة.

- 2 ملعقة كبيرة من السكر.

- نصف ملعقة صغيرة من الملح.

- 2 ملعقة كبيرة من السمسم المحمص.

- فانيليا «حسب الرغبة».

طريقة عمل كعك العيد 2023

الخطوة الأولى: وضع كمية من السمنة ما يعادل 3/4 معالق، وتترك لتذوب على درجة حرارة متوسطة، وتوضع 2 ملعقة من السمسم المحمص معها، ويترك ثقب في منتصف طبق الدقيق، ويضاف إليه خليط السمن مع السمسم.

الخطوة الثانية: يفضل خلط المكونات معا باليد، وذلك بعدما تبرد السمن الموجودة في الدقيق، ولتخمير الخميرة، وضع 1/3 كوب من الماء الدافئ، 2 ملعقة كبيرة من السكر، مع ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية، ويترك الخليط لمدة 10 دقائق.

الخطوة الثالثة: من أهم مراحل عمل الكعك، هو فركه جيداً باليد، للتأكد من تغلغل الدقيق والسمن معا، لمدة 15 دقيقة، ثم توضع الخميرة على العجين الخاص بالكعك.

الخطوة الرابعة: إذا ظهرت تشققات في العجين، ضعي ملعقة من السمن، ويترك العجين لمدة 3 دقائق، ثم يصنع على شكل كرات صغيرة، ويوضع في الفرن.

طرق تشكيل شكل كعك العيد

يمكن تشكيله بالأدوات الخاصة بذلك، ويكمن الاستعانة بالشوكة أو الملعقة أو قطاعة البيض.