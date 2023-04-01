الهايصة واللايصة أجدد حلويات رمضان 2023.. «اعرفي طريقة التحضير بالمقادير»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منذ اليوم الأول من استقبال شهر رمضان المبارك، وحتى نهاية الشهر، تتسابق محلات الحلويات بين بعضها البعض في تقديم أجدد الأطباق والأصناف، فالكثير منهم يبدأ في إدخال بعض التجديدات في الحلويات الشرقية الرمضانية المعروفة، من خلال استخدام أنواع مختلفة من الصوص، أو الحشوات، بينما يبتكر البعض الآخر أصناف غربية غير معهودة، وبأسماء مختلفة لم يعتد الكثير على سماعها.

الهايصة واللايصة.. أجدد حلويات رمضان 2023

ويرصد «هُن» في السطور التالية، الهايصة واللايصة.. أجدد حلويات رمضان 2023

اللايصة

وطرح أحد محلات الحلويات الشهيرة، حلوى باسم «اللايصة» وهي مزيج من بلح الشام، مع المانجو والكريمة وغيرها التي تعطيها مذاقا مميزا ومختلفا، عن باقي الحلويات المعهودة، على أن تكون القطعة بـ 295 جنيها.

مكونات اللايصة:

قطع المانجو

بلح الشام

قشطة

فستق

كريمة ثقيلة

وتأتي حلوى «اللايصة» مكونة من قطع بلح الشام المغمور بالقشطة والكريمة، مع قطع المانجو على الوجه، ومزينة بالفستق المجروش.

الهايصة

وطرح واحد من المحلات الشهيرة، حلوى رمضانية جديدة باسم «الهايصة» التي اعتمدت على قطع الكروفلي المخبوزة، مع الحليب المكثف، بسعر 295 جنيها للقطعة.

مكونات الهايصة:

قطع الكروفلي المخبوزة

قطع صغيرة من الكيك

حليب مكثف

كريمة

كريمة ثقيلة

وتأتي حلوى «الهايصة» مكونة من كب كبير من الكريمة الثقيلة ومغمور بها قطع الكروفلي المخبوزة، وقطع الكيك، مع الكريمة والحليب المكثف المحلي.