أسورة بالبيانات الشخصية.. خدمة جديدة لحماية الأطفال من الضياع في زحام الحرم المكي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مع كثرة الزحام بسبب تزايد أعداد ضيوف الرحمن في ساحات الحرم المكي منذ بداية شهر رمضان، أطلقت المملكة العربية السعودية ممثلة في وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية النسائية برئاسة شئون الحرمين، مبادرة جديدة تهدف لحماية الأطفال القادمين بصحبة الآباء المعتمرين من الضياع وسط الزحام الشديد، بهدف توفير كل سبل الراحة والدعم للوافدين إلى بيت الله الحرام.

مبادرة سوار غرس العطاء

المبادرة الجديدة التي انطلقت بعنوان «سوار غرس العطاء»، عبارة عن أسورة رقيقة توضع في معصم يد الطفل الصغير، مدون عليه كل التفاصيل الشخصية لأسرته، من حيث اسم الطفل واسم أبوه أو المصاحبين له ورقم هاتف للتواصل معهم في حال فقدان الطفل، لضمان سلامته وسرعة الوصول للأهل وسط الزحام الشديد، بحسب الموقع الرسمي لرئاسة شؤون الحرمين.

البيانات الشخصية لأسرة الطفل

إلى جانب البيانات الشخصية الخاصة بالطفل وأسرته، تحتوي تلك الأسورة على باركود خاص بكُتيب بعنوان «غرس» للأطفال باللغات المختلفة، وبحسب ما نشره الموقع الرسمي لوكالة شؤون الحرمين نقلا عن مديرة إدارة القاصدات الصغيرات النسائية، مريم بنت قاسم الأهدل، فإنه تم البدء في تنفيذ المبادرة بالتوسعة السعودية الثالثة، توسعة الملك عبد الله.

مساعدة ذوي الهمم

ضمن جهود الوكالة المساعدة للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية في الحرم، التي تعمل على تھیئة وتقدیم جميع التسھیلات داخل المصلیات بالمسجد الحرام، تم تخصيص عددًا من المصلیات لذوي الإعاقة وكبار السن، لأداء عباداتھم بكل راحة، خاصة مع التزاحم الشديد خلال شهر رمضان.

وبحسب الموقع الرسمي للوكالة، تم تجھیز المصلیات وتقسیمھا حسب الفئات، منها جزء مخصص لذوي الإعاقة، وجزء خلفي لأصحاب الكراسي المتحركة، وتوفیر العصا البیضاء للمكفوفين، مع توفير مصاحف برایل بنسختھا الورقیة والإلكترونیة، والقلم القارئ لتهيئة الجو المناسب لضيوف الرحمن للعبادة.