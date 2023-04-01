شروط حصول الأرمل على معاش زوجته المتوفاة.. منها ألا يكون متزوجا عليها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ما شروط حصول الأرمل على معاش زوجته المتوفاة؟ سؤال قد يدور في أذهان عديد من الرجال، فوفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، يحق للزوج تقاضي معاش زوجته المتوفاة عنه، لكن لن يحدث ذلك إلا بشكل مُقنن وعدة شروط يجب توافرها، حتى ينجح الزوج في صرف معاش زوجته المتوفية، ووفقًا لنصيبه الذي أيضًا تحدده الشروط والضوابط.

شروط حصول الأرمل على معاش زوجته المتوفاة

أوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية، على موقعها الرسمي، شروط حصول الأرمل على معاش زوجته المتوفاة، مؤكدة أحقية الزوج في معاش زوجته وكذلك نصيبه في معاشها، لكن وفقا للضوابط التالية:

- أن يكون الزواج موثقًا، أو ثابتًا بموجب حكم قضائي بات.

- ألا يكون الزوج الأرمل متزوجا بامرأة أخرى في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش.

- أن تكون علاقة الزواج قائمة في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة ‏المعاش ‏خلال فترة العدة من طلاق رجعي، وتتحدد هذه الفترة بمائة يوم من تاريخ ‏الطلاق، أو وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش الحامل قبل وضع الحمل.

- يقبل إثبات الزواج بالإعلام الشرعي في الحالات التي جرت فيها العادة على عدم توثيق الزواج.

نصيب الأرمل من معاش زوجته المتوفاة

أشارت التأمينات الاجتماعية، إلى أن نصيب الأرمل في معاش زوجته، وفقًا لقانون التأمينات، جاء على النحو التالي:

- يحصل الأرمل على 75% من المعاش.

- إذا كان هناك ولد أو والدين، يحصل الأرمل على 2/3 ثلثي المعاش، ويحصل الوالدين على 1/3 لأيهما أو كليهما بالتساوي.

- ولد واحد: يحصل على 2/3 المعاش.

- أكثر من ولد: كامل المعاش ويوزع بينهم بالتساوي.

- إذ كان هناك ولد واحد ووالد أو والدين: يحصل الأولاد على 2/3 المعاش، ويحصل الوالدين على 1/3 لأيهما أو كليهما بالتساوي.

- إذا كان هناك والد واحد أو والدين، يحصل 1/2 لأيهما أو كليهما بالتساوي.