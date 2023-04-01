حسام موافي يحذر من مرض خطير بسبب حبوب منع الحمل.. 8 بدائل آمنة

القاهرة - سمر حسين - صحة

تحديد النسل غاية كثير من الأسر، التي تخشى السقوط في خطأ الإنجاب مرارًا وتكرارًا بشكل مستمر دون تحديد، أو لالتزام البعض بإنجاب بطفل أو طفلين، حتى يوفر لهم حياة كريمة في المسكن والتعليم والمأكل، وعادًة ما تلجأ السيدات للحل الأسرع والأسهل، وهو حبوب منع الحمل، على الرغم من وجود عديد من الوسائل لتحديد النسل، الأمر الذي حذر منه الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بطب قصر العيني، مؤكدًا أنها قد تسبب مرض خطير.

حسام موافي يحذر السيدات من حبوب منع الحمل

حذر أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، السيدات من خطورة استخدام وتناول حبوب منع الحمل، والكورتيزون، مؤكدًا أن من شأنهما الإصابة بمرض خطير في العظام.

وأوضح حسام موافي في تصريحات تليفزيونية، أنه يجب إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وعلى رأسها كثافة العظام، قبل تناول حبوب منع الحمل، لأنها تسبب مرض وهن العظام.

ما مرض وهن العظام؟

وفقًا لما ذكره الدكتور حسام موافي، فإن مرض وهن العظام له عدة أعراض ومشكلات مؤلمة، وهي:

ألم الظهر نتيجة كسر الفقرات العظمية أو تآكلها.

قصر القامة بمرور الوقت.

انحناء الجسم وسهولة الإصابة بكسور العظام عن المعدل المتوقع.

وسائل غير حبوب منع الحمل لتحديد النسل

ذكرت منظمة الصحة العالمية، والدكتور عمرو حسن، استشاري النساء والتوليد، ومستشار وزير الصحة لشئون السكان لـ«هُن»، عدة وسائل أخرى للحماية وتحديد النسل، بخلاف حبوب منع الحمل، جاءت على النحو التالي:

العزل

هي أقدم وسيلة، وأول الطرق التي جرى اتباعها لتحديد النسل، منذ عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام وأيام الصحابة.

اللولب

من الوسائل التي تفضل اتباعها عديد من السيدات، فهو وسيلة آمنة في عملية تنظيم النسل، خاصة أنها لا تتطلب المتابعة يوميًا مثل حبوب منع الحمل.

كبسولات تحت الجلد

وسيلة متداولة بشكل واسع في مكاتب الصحة وعيادات تنظيم الأسرة، حيث يجرى زرعها أسفل الجلد للمساعدة في عدم حدوث الحمل، لمدة تصل إلى 5 سنوات.

عملية الربط

عملية تلجأ لها بعض السيدات في أغلب الأحيان، لعدم الإنجاب مرة أخرى، إلا ان مؤسسة الأزهر الشريف وضعت لها عدة شروط، أبرزها إذا كان الحمل يهدد حياة المرأة.

حُقن منع الحمل أو الحُقن التوليفية

تُحقن في العضل مرّة كل شهر، وتحتوي على الإستروجين والبروجستيرون، وتحقق الهدف بنسبة 99% إذ تم استخدامها بشكل سليم.

العوازل الذكرية والعوازل الأنثوية

تمنع الحمل بنسبة 90% إذ تم استخدامها بشكل سليم، كما أنها تمنع أي عدوى منقولة بين الطرفين.

التعقيم

عملية يقوم بها بعض الرجال.

أقراص منع الحمل للطوارئ

أقراص لا تحتوي إلاّ على البروجستيرون، تُؤخذ لمنع الحمل لمدة تصل إلى خمسة أيام، وتمنع الإباضة.