دعاء سيدنا موسى لتحقيق الأماني.. مستجاب للصائم قبل الإفطار

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رمضان شهر العبادة والدعاء، وتحقيق كل ما يتمناه العبد برحمة واستجابة من الله سبحانه وتعالى، ويركز الجميع على الدعاء في الشهر المبارك، لتحقيق الأمنيات، وفي رحلة دعاء الأنبياء في القرآن الكريم، كان يوجد كثير من الأدعية المستجابة الدالة على تحقيق الأمنيات، ونحن يجب أن نلتمس ونهتدي ونقتضي بهم، منها دعاء سيدنا موسى لتحقيق الأماني.

دعاء سيدنا موسى لتحقيق الأماني

خلال برنامج «دعاء الأنبياء»، على شاشة قناة «الناس»، عرض مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، أفضل دعاء للفرج مستجاب للصائم قبل الإفطار.

ويتمثل في دعاء سيدنا موسى لتحقيق الأماني، إذ كان يردده للتضرع إلى الله، وفقا لما جاء في قول الله عز وجل في سورة القصص: «فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ».

فضل دعاء سيدنا موسى

أوضح عاشور، أن دعاء سيدنا موسى، نحتاجه في خُطى حياتنا، وهو من أهم الأدعية التي يجب أن ندعوها في رمضان، لأنه دعاء لرجل حكيم صبور، إذ أنه مر بأمور كثيرة ظهرت في الصبر والتحمل، مع قومه وتوجيههم وإرشادهم وإعانتهم، وقاعدة الدعاء اليوم، أنه من يريد أن يحقق الله أمانيه ويعينه، يكن في إعانة الناس، والله في عون العبد ما دام في عون أخيه، مثلما فعل سيدنا موسى.

فكانت قصة سيدنا موسى مع بنتي شعيب، عندما ذهبا لأخذ الماء من البئر، وغطاء البئر كان ثقيل، فعندما وجدتا أناس كثيرين من الرجل، ظلتا تقفان بعيدًا، حتى ينتهي الرجال من السقي والإتيان بالماء، مع أنهما يريدانه لوالدهم شعيب في المنزل، لحاجتهم ليشربا ويسقيا الزرع، ولشهامة سيدنا موسى ونخوته، لم يتحمل الأمر، ودخل في الزحام وسقى البنتين اللتين لا يعرفهما، ثم تولى إلى الظل ليرتاح، وأحب أن يكلم ربه، وقال: «ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير».

دعاء لتحقيق الأماني مستجاب للصائم قبل الإفطار

أضاف المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، في حديثه عن دعاء سيدنا موسى لتحقيق الأماني، أن «الدعاء يقوم على أساس أنه إذا أعنت الآخرين تُعان، فمعنى الدعاء أن سيدنا موسى توجه إلى الله، بعد مساعدة البنتين، وقال له يا رب أنا محتاج لك وساعدت عبادك بإعانتك، فحقق لي أمنياتي وأموري، فإعانة العباد، يسهل الله لك بعدها كل أمر، وعلى كل شخص يتمنى أمنية، أن يتضرع إلى الله بدعاء سيدنا موسى».

دعاء بتحقيق الأماني والرزق للصائم

من أدعية الصائم، لتحقيق الأماني:

- اللهم بحقك يا كريم وبحمدك يا رحيم، حقق أحلامنا وظننا فيك الجميل، وحقق يا إلهي دعواتنا بحسن ظننا، وحقق لنا كل ما تتمناه بقلوبنا، عاجلًا غير أجل برحمتك وقدرتك على كل شيء يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين، يارب العالمين إنك على كل شيء قدير.

- يا رب إنك تقول للشيء كن فيكون، فاقضِ حاجتنا، وآنس وحدتنا، وفرّج كربتنا، يا مجيب المضطر إذا دعاك، احلل عقدتنا، وآمن روعتنا، يا إلهي من لي ألجأ إليه إذا لم ألجأ إلى الركن الشديد الذي إذا دعي أجاب، هب لي من لدنك ما نريد وحقق لنا ما نتمناه، فإنك على كل شيء قدير، يا من قلت للشيء كن فيكون، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلّ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

- ومن دعاء شهر رمضان: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْت، فحقق لي الأماني يارب العالمين، واللهم إني أسألك توفيقًا في طريقي وراحة في نفسي وتيسيرًا لأمري، وأعوذ بك من شتات الأمر ومس الضر وضيق الصدر.

دعاء الصائم في رمضان

- اللهم إنّي أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دُعيت به أجبت، وإذا سُئلت به أعطيت، أسألك بأنّي أشهد أنّك أنت الله لا إله إلّأ أنت، الأحد الصمد، الذي لم يلد، ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحدٌ أَن تُيسّر لي ما أريد وتحقق لي ما أتمنى إنك نعم المولى ونعم النصير وبالإجابة قدير يا رب العالمين.

- دعاء قبل الإفطار: اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ منَ الخيرِ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ ما علمتُ منهُ وما لم أعلمْ وأعوذُ بكَ منَ الشَّرِّ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ ما علمتُ منهُ وما لم أعلمْ اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ من خيرِ ما سألكَ عبدُكَ ونبيُّكَ، وأعوذُ بكَ من شرِّ ما عاذَ منه عبدُكَ ونبيُّكَ اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنَّةَ وما قرَّبَ إليها من قولٍ وعملٍ وأعوذُ بكَ منَ النَّارِ وما قرَّبَ إليها من قولٍ أو عملٍ وأسألُكَ أن تجعلَ كلَّ قضاءٍ قضيتَهُ لي خيرًا.

صور أدعية تحقيق الأماني