المكشكشة أحدث حلويات رمضان وسعر القطعة يصل لـ455 جنيها.. اعرفي سرها بالخطوات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

لم تعد الحلويات الشرقية بطريقتها التقليدية المعهودة فقط، سيدة طاولة ما بعد الإفطار في شهر رمضان، فحتى الأطباق الشهيرة تعرضت لـ«الحداثة»، أصبحت القطائف محشوة بالكريم شانتيه، والكنافة بالمانجو واللوتس، والبسبوسة بالريد فيلفيت، ويظهر غيرها كثير في كل موسم، لتلبس الحلويات الشرقة ثوبا جديدا، ممزوجا ببعض الأطعمة الأخرى والصوصات المختلفة، التي بدلت من مذاقها تمامًا.

ومن تعديل الحلويات المعهودة إلى ظهور حلويات أخرى غربية وغير معتادة علينا، ذات أسماء مختلفة مثل «القشطوطة، الغرقانة، التري ليتشي» وغيرها من المسميات، إلا أن هذا الموسم، تصدرت المكشكشة اهتمامات كثير من الناس، بعد رواجها بشكل كبير منذ اليوم الأول من شهر رمضان.

ما هي المكشكشة؟ وسعرها؟

المكشكشة، عبارة عن عدة طبقات من البقلاوة المحشوة بالزبدة مع حشو الكريمة الباستري بالفانيليا وصوص اللبن الخاص والفستق، إذ تًعد أوراقها في البداية على شكل «مروحة»، لتظهر في النهاية وتبدو «مكشكشة».

وعرض واحد من أشهر محلات الحلويات، حلوى المكشكشة هذا الموسم، إذ وصل سعر الواحدة منها، حسب المعروض إلى 455 جنيها.

طريقة عمل المكشكشة في المنزل

يمكنك تحضير المكشكشة في المنزل بالمكونات التالية:

لفة جلاش.

كوب سمنة مذاب.

فستق مجروش.

كريمة الباستري بالفانيليا.

صوص الحليب بالزبدة.

الشربات:

2 كوب سكر.

2 كوب ماء.

عصير لمون.

ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة عمل المكشكشة في المنزل بالخطوات:

- في البداية حضري الشربات أولًا، واتركيه يبرد، من خلال غلي السكر والمياة سويًا، ثم إضافة عصير الليمون حتى تمام الغليان، قبل وضع الفانيليا في النهاية.

- احضري صينية وادهنيها بالسمن.

- احضري لفة الجلاش، واخرجي الرقائق منها، وقومي بطيها كـ«الطائرات الورقية» حتى تصبح الأوراق «مكشكشة»

- ادهنيها بالسمنة المذابة.

- ضيفي الكريمة مع صوص الحليب، وملعقة من السمن.

- ادخليها الفرن حتى تمام النضج، إلا أن تصبح باللون الذهبي.

- اسقيها بالشربات وزينيها بالفستق.