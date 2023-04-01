توقعات مولود برج الحوت من السبت 1 نيسان إلى السبت 8 نيسان 2023

مهنياً: تبدأ الشهر الرابع نيسان ابريل بجو متفائل وانطلاقة سريعة وقوية توفر لك الفرص الثمينة والثقة بالنفس وكل الدعم المعنوي فمعظم التاثيرات الفلكية تدور لصالحك وتقف الى جانبك وتدعمك اسبوع ناجح تتوصل الى اهدافك والى بحث بمسائل مالية مهمة جدا وحسم الامور القانونية ومصرفية مع وجود القمر في الاسد يومي السبت والاحد فتتحول الامور الى احتفالية فرح راحة انفتاح تقدم محبة لطافة ونفسية مرتاحة مدعوم من الحظ والصدف

عاطفياً: تعالج المسائل بلا خوف او تردد وتساهم في احلال السلام وتقريب وجهات النظر وتسيطر على حياتك الشخصية والعائلية مع وجود كوكب الزهرة في برج الثور الذي يحمل اليك الهدايا العاطفية فتفرح بالقرب من الاهل والاولاد والاحبة العازب ستلاحظ كيف أن الحبيب يسعى دائماً الى إرضائك وتلبية رغباتك