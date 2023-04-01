توقعات مولود برج الدلو من السبت 1 نيسان إلى السبت 8 نيسان 2023

مهنياً: افضل ما يميّز هذا الشهر والناجح جدا الذي يحمل احداثا استثنائية وواعدة تحت تاثير الكواكب من الحمل وبلوتون في برجك فتعيش اجواء مثمرة من لقاءات جميلة اتصالات معنويات حماسة طاقة ثقة بالنفس تطور تأخذك الحظوظ الى الاعلى كل اهدافك تتحقق البداية مع وجود القمر في الاسد يومي السبت والاحد ما يجعل الاجواء راكدة روتينية تمامًا وفارغة من الحظوظ ما يعرضك لبعض الفوضى او المصاريف المالية المحتملة

عاطفياً: لا يناسبك وجود الزهرة في مواجهة برجك من الثور فتعيش ارتباكًا وحيرة او تعيد النظر بعلاقة ما في هذا الاسبوع الدقيق وقد تصطدم بالشريك وتشكّك ببعض التصرفات للعازب, تعيش توترات عابرة قد تؤثر على استقرار الوضع العاطفي وعلاقتك مع الحبيب اذا لم يوضع لها حد فوري للخلافات