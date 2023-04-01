توقعات مولود برج الجدي من السبت 1 نيسان إلى السبت 8 نيسان 2023

مهنياً: تخيم على بداية هذا الشهر الجديد اجواء متقلبة تطلب منك التنحي والابتعاد عن الضؤ والعمل بعيدا عن الضجيج والاعلان مع تواجد كوكب كثيرة في معاكستك مع وجود المريخ في السرطان بالاضافة الى تجمع الكواكب في الحمل ما يدعوك الى الانتباه الى كل التفاصيل والمتحفظ جدا من تحديات القدر فقد تواجه بعض التاجيل والتمييع وتصطدم بعوائق كثيرة لم تحسب لها حسابا فتضطر الى اعتماد الليونة والسكوت عما يزعجك ويغضبك

عاطفياً: أسبوع مناسب لتعزيز العواطف والمشاعر ولتكثيف اللقاءات والاتصالات. مع وجود كوكب الزهرة في برج الثور الذي يحمل لك حدثاً عاطفيا ومفاجأة سعيدة كما يجعلك تعيش افراحا ولقاءات شخصية واجتماعية مميزة للعازب قد تلتقي شخصًا يلفت اهتمامك او تختار هذه الفترة للارتباط انها فترة رومانسية بامتياز