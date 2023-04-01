القاهرة - لايف ستايل
مهنياً: تبدأ هذا الشهر الناري بحماسة ونشاط فتكون من ابرز اللاعبين واكثرهم جرأة ومعرفة ونجاحاً كذلك سوف تمهّد بداية الاسبوع مع وجود القمر في الاسد يومي السبت والاحد في مثلث ناري مع الشمس من الحمل ما يجعلك من اقوى الاباج واكثرها حظا ما يجعلك تحقّق تطورات مهمة وتغييرا إيجابيا في مجال عملك ويتحدث عن سفر او عن رغبة تنفذ او عن تجربة جديدة ومغامرة ايجابية في وحياتك كما تعدك الكواكب المشتري الشمس وعطارد من الحمل بلقاء مصيري
عاطفياً: تحمل اليك الاجواء العاطفية علاقات صاخبة فتبلغ مشاعرك اوجها وتكون على انسجام مع الشريك ما يجعلك تتمتّع بالقدرة على ايجاد الحلول المناسبة وتجد بالمقابل حناناً واهتماماً وتفهما ورعاية للعازب تستفيد من اجواء رومنسية دافئة وتتلقى جوابا او عرضا للزواج
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج القوس من السبت 1 نيسان إلى السبت 8 نيسان 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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