توقعات مولود برج العقرب من السبت 1 نيسان إلى السبت 8 نيسان 2023

مهنياً: تبدأ الشهر الجديد بخطى سريعة وثابتة تنطلق بإشراق كبير وبهاء لتدخل واحدة من افضل الفترات تخترق دفاعات الاخرين وتسجل انتصارات متكررة وتظهر استعدادك للانطلاق الكبير لتخطى كل الحواجز مع تواجد الطوالع الفلكية المناسبة في ابراج صديقة ما ويجعلك تدور في حلقة مالية ومهنية وتالق اجتماعي وعجاب وتقدير لكن البداية سوف تكون متقلبة قليلا مع وجود القمر في الاسد في مربع مع برجك يومي السبت والاحد فتتذمّر من تراجع في العلاقات والأرباح والمعنويات

عاطفياً: تعاني من سؤ تفاهم وقلق مع وجود كوكب الحب في مواجهة برجك من الثور الذي يجعلك تعيش مشاحنات ومواجهات فكن حذرا جدا وحافظ على استقرارك العائلي والزوجي والعاطفي للعازب انها فترة صعبة وتحتاج الى قدرة كبيرة على التحمل والى رحابة صدر وتسامح وتفهم