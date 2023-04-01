توقعات مولود برج الميزان من السبت 1 نيسان إلى السبت 8 نيسان 2023

مهنياً: يمكنك الاعتماد هذا الشهر على دعم يأتيك في البداية من محيط عائلي ثم من بعض شبكات اتصالاتك ومعارفك كما يتوفّر لك نفوذًا وقوة، فتسقط الحواجز الواحد تلو الآخر، وتتلاحق الاخبار الطيّبة والمشاعر الايجابية بالرغم من الاوضاع الدقيقة التي تضغط عليك مع تواجد الكواكب في مواجهة برجك من الحمل المشتري الشمس وعطارد سوف تعيش اسبوع حاسم غني وممتاز تحت تاثيرات القمر من الاسد يومي السبت والاحد

عاطفياً: يحمل اليك كوكب الزهرة من برج الثور الصديق بشرى سارة تتعلق باحد الاولاد كخطوبة او زواج او خبر مفرح عن ولادة طفل في العائلة فرحة لا تنسى ما يجعلك تعبّر عن عواطفك بعذوبة ومحبة وتفاهم للعازب, وقد تقع في الغرام وتقضي أوقاتاً عذبة وتشارك بمناسبات حلوة وتضحك وتتسلى مع بعض الأصدقاء