القاهرة - لايف ستايل
مهنيا:ً تتجدد آمالك وحظوظك مع بداية هذا الشهر المميز بحيث تدعمك الكواكب في تنفيذ الرغبات وتحقيق المشاريع فتعيش اسبوع ناري مهم جدا يحمل اهتمامات كثيرة ونظرة متفائلة للامور ويقدم لك نوع من نشاط حماسة حظ وتقدم طاقات فلكية داعمة البداية مع وجود القمر في برجك يومي السبت والاحد الذي يشكل مثلثا فلكيا ناريا مع الشمس من الحمل لتنطلق بكل ثقة بالنفس تحتفل وترتاح جدا فترة غنية جدا دسمة بالحظوظ
عاطفيّاً: ازمات عاطفية ومواجهات وخلافات بسبب سؤ تفاهم مع مواجهة كوكب الزهرة من الثور الذي يسبب لك شعورا بالارهاق النفسي فتضطر الى تسوية بعض الاوضاع العاطفية وتقديم بعض التنازلات للشريك. للعازب تعيش مناخًا دقيقًا ومتقلّبًا بين شكوك واتهامات لذلك لا تتخذ قرارات مصيرية الآن ولا تفقد الامل بأفكار سوداء وهواجس
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج الأسد من السبت 1 نيسان إلى السبت 8 نيسان 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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