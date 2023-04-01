القاهرة - لايف ستايل
مهنيًّا: بالرغم من وجود المريخ في برجك كوكب الطاقة الجارفة والمشاكل والحوادث وبالرغم من مواجهة الكواكب مجتمعة من الحمل الا ان بداية هذا الاسبوع ستكون مهمة مثمرة جميلة سيسطع نجمك هذه التاثيرات الجيدة تتعاون معك خاصة بين السبت والاثنين تحت تاثير القمر من الاسد من البيت الثاني بيت المال والارباح الذي يحمل معه اجمل التاثيرات فتكون انطلاقة سهلة على الصعيد المالي والمصرفي فلا تقف مكتوف اليدين وحاول ان تعقد تحالفات وصداقات جديدة
عاطفياً: اسبوع عاطفي عائلي شخصي مميز مع وجود كوكب الزهرة في برج الثور بحيث يوجد قواسم مشتركة مع الشريك فيقف الشريك الى جانبك ويلعب دورا في ازدهار اعمالك او في توسيع علاقاتك كما تبتسم لك التأثيرات الرومانسية وتعيش اسبوعاً حيوياً غنياً بالعواطف الجياشة والعميقة والراقية للعازب ستفرح بتعاطف الحبيب مع افكارك تقوى مشاعرك وتشتد حرارة وحماسة
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج السرطان من السبت 1 نيسان إلى السبت 8 نيسان 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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