توقعات مولود برج الثور من السبت 1 نيسان إلى السبت 8 نيسان 2023

مهنياً: تهدأ الامور قليلا وترواح مكانها مع بداية هذا الشهر ليصبح النمط بطيئا الامر الذي يزعجك بسبب تواجد الكواكب مجتمعة في مواجهة مع برجك من الحمل بالاضافة الى وجود بلوتون في تنافر مع اورانوس من برجك لذلك لا تتوّقع تضامنا مع قضيتك واياك ان تتحدى بعض المراجع ولا تترك المشاكل تتراكم وحاول ان تدرس التفاصيل جيدا خاصة يومي السبت والاحد مع وجود القمر في الاسد في مربع مع برجك الذي يشكل صراعا على النفوذ والاوضاع المتقلبة والضاغطة

عاطفياً: أسبوع رومانسيّ عاطفي تحت مباركة كوكب الحب الذي لا يزال يتنقل في برجك فتعرف لقاء جميلا جدا فأنت ممتلئ سحرًا ونشاطًا وتبدو شغوفًا بالناس وبكل من تعرف وتحب. للعازب يتحدّث الفلك عن ارتياح وعن تقدّم في مساعي التودّد والمصالحة ستأخذك الجرأة لتقديم البراهين عن حبّك وحرصك وستفرح عندما تجد تبادلا للحبّ وللعواطف