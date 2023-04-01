أحدث صيحات المجوهرات الذهبية لإطلالاتك اليومية

لا شيء يمكن أن يبرز أي إطلالة مثل قطعة لامعة من المجوهرات الذهبية، من السلاسل السميكة إلى خواتم والأقراط والأساور المتعددة، نعتقد أنها طريقة رائعة لإضافة الملمس والسحر إلى أي مظهر.

كما رأينا هذا العام تعد المجوهرات المتميزة بجميع درجات الذهب واحدة من أكبر صيحات الموضة وبطبيعة الحال، انتشرت بقوة بين المشاهير، سواء اختاروا الذهاب إلى مستوى كبير مع الأطواق الكبيرة أو الاحتفاظ بها كلاسيكة مع سلاسل بسيطة.

هل تبحثين عن قطع مجوهرات ذهبية أنيقة وفاخرة؟ انتقلي إلى علامة سوزان كابلان للحصول على قطع مصمّمة جميلة ومستدامة وفريدة من نوعها أو أضيفي عقد Wilhemina Garcia المكون من أربع أوراق برسيم إلى مجموعتك للحصول على سحر الحظ المثالي، نحن نحب أيضاً ماركة Alighieri الخاصة بـ Rosh Mahtani لمجوهرات الإرث الحديثة المستوحاة من Dante.

لذا ابدأ من هنا، من أنماط الخلخال البسيطة إلى الخواتم الذهبية والقلائد الذهبية التي يمكنك تكديسها وكلها مثالية للارتداء على مدار السنة وستظل أنيقة موسماً بعد موسم.

خاتم راتينغ شفاف من La Manso

إذا كنتِ تبحثين عن قطعة حديثة، فابحثِ عن ماركة المجوهرات La Manso، المحبوبة من قبل المشاهير وأيقونات الموضة مثل المغنية دوا ليبا Dua Lipa وعارضة الأزياء بيلا حديد Bella Hadid.



عقد 1990 بسلسلة بلشر مطلية بالذهب عيار 22 قيراط من Susan Caplan

هذه السلسلة الذهبية البسيطة من Susan Caplan ستكون إضافة ناحجة إلى صندوق مجوهراتك فهي كلاسيكية وتأتي من الذهب عيار 22 قيراطاً.

أقراط بمشبك DG Logo من Dolce & Gabbana

تعتبر أقراط Dolce & Gabbana المصممة بمشابك خياراً رائعاً عندما تريدين قرطاً مميزاً دون ألم الوزن على الأذن كما إنها ستضفي بعض الأناقة الفاخرة على مظهرك.



أقراط أثينا من Heavenly London

نحن نحب المجوهرات الذهبية من علامة هيفنلي لندن بقدر ما نحب أقراط أثينا هذه، المصنوعة من الفضة الإسترليني المستدام والذهب الأصفر عيار 18 قيراطاً والتي تتميز بشذرات من أحجار التوباز والزبرجد والتورمالين والسترين والعقيق.

خاتم من النحاس الأصفر العضوي من Saint Laurent

هذا الخاتم النحاسي الذهبي الشكل المستوحى من الطبيعة سيضفي لمسة من الحداثة والأناقة إلي مظهر سواء كنتِ ترتدين إطلالة كاجوال أو رسمية أو لمناسبة خاصة.

سوار Prada الذهبي

سوار برادا المطلي بالذهب والمكتنز للغاية، سيبدو رائعاً مع إطلالة سوداء بالكامل.

أقراط أقراط متدلية Orb من Vivienne Westwood

هذه الأقراط كلاسيكية لسبب ما، ستكمل أقراط Orb معظم الأزياء الفاخرة لديكِ.

سوار G المزدوج من Gucci

لا تتراجعي عن شراء هذا السوار الكلاسيكي الأنيق المزين من اللؤلؤ والذهب من غوتشي لتكملة مجموعة مجوهراتك الذهبية.

قلادة Duo من Kimai

يتكون تصميم هذه القلادة من اثنين من الماس المزروع في المختبر واحدة دائرية واحدة كمثرى وذهب عيار 18 معاد تدويره.

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