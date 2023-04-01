بداء موسم الصندل ومن المستحيل تفويته، ترتفع درجات الحرارة وتبدأ الملابس الثقيلة في التلاشي، اخترنا القطع الخفيفة وتشكيلات الصيف التي تسمح لنا بمقاومة أشعة الشمس.

لهذا السبب، أصبحت الصنادل هي الأحذية الموسمية الرئيسية، لأنها تتوافق تماماً مع رغباتنا وهي بدورها تتيح لنا أن نبدو بمظهر فاخر ومتطور، بعد التعرف على جميع الصنادل الرائجة لربيع وصيف 2023، لاحظنا أن بعض الموديلات التي استخدمناها في الأشهر السابقة لم تعد جزءاً من صيحات الموضة، فماذا سيحدث لها؟ سنمنحهم استراحة في الوقت الحالي ونستبدلهم بالمراجع التي أدرجها المخرجون المبدعون وخبراء الموضة مؤخراً.

سنعرض هنا الصنادل التي يجب أن نقول لها وداعاً (ربما يكون مؤقتاً فقط)، لإفساح المجال لتلك التصميمات التي من شأنها أن تظل هذا الموسم لمدة طويلة.

استبدلي الصنادل المخملية بالموديلات الشفافة

عندما يأتي الصيف يكون لدينا عدد كبير من موديلات الأحذية والصنادل التي يمكن أن نرتديها طوال الصيف، هذا الموسمم ننصحك بالتخلي عن الأنماط المخملية واستبدليها بالصنادل الشفافة التي يمكنك تنيقها مع ملابسك بسهولة وهنا ننصحك باختيار موديلات الصنادل الشفافة من علامة Cult Gaia المميزة.

استغني عن الصنادل الرياضية واختاري صنادل ثونغ

هل تتذكرين الصندل الرياضية أو صنادل الرحلات، هي الموديلات التي تأتي لديهم نعل مطاطي وأحزمة فيلكرو تشبه أحذية المشي لمسافات طويلة مثل أحذية Crocs، على سبيل المثال، كانت واحدة من العلامات التجارية التي أعادتهم إلى الحياة ومع ذلك، سوف نستعين بالنعال "الشبشب" والتي سترافقنا من الشاطئ إلى التنزه ومن أجل الحصول على إطلالة عصرية لا تقاوم اختاري حذاء ثونغ من علامة Amina Muaddi.

استبدلي الصنادل بكعب نحيف بمودل مع كعب مكتنز

قدمت مجموعات ربيع وصيف 2023 الصنادل ذات الكعب السميك والبلاتفورم، حيث تحتوي على كل ما هو مطلوب، الراحة والأناقة والتنوع، هذه تأتي بمظهرها القوي وستحل محل تلك الموديلات ذات الكعب النحيف، إذا كنتِ تريدين مظهر أنيق ومريح اختاري صندل بلاتفورم من علامة Gianvito Rossi.

استبدلي الصندل المسطح بصندل مع كعب قصير

لا شك أن الصنادل ذات الكعب ستكون أكثر أهمية من الصنادل المسطحة، نظراً لقدرتها على التكيف، يمكن مزجها بسهولة في أي وقت من اليوم وفي أي وقت من الملابس، فضلاً عن توفير مظهر نقي، سنراهم بصحبة التنانير الجينز والفساتين والجينز والسراويل وإذا كنتِ تبحثين عن صنطل أنيق ومميز أختاري صندل Amina Muaddi باللون الذهبي الميتاليك.

استبدلي موديل الصندل مع حزام خلفي Slingback بصندل بكعب مع سوار الكاحل

صندل Slingback له حزام يمسك القدم خلف الكاحل، بينما يبرز الصندل ذو الحزام الأمامي بسبب حزامه الرقيق الذي يعانق الكاحل بالكامل، مما يحاكي السوار، تماماً كما يوحي الاسم وهذا الموديل هو المفضل لهذا الموسم اختاري موديل أنيق من علامة Bottega Veneta.

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