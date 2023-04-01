قطع ملابس أساسية لخزانتك من عروض أزياء ربيع 2023

يبدو أننا على استعداد تام لأخذ استراحة نشتد الحاجة إليها من الملابس الشتوية وتحديث خزانات الملابس لدينا بشكل انتقائي مع بعض صيحات ربيع 2023 من منصات عروض الأزياء، ضعي في اعتبارك أن استخدام صيحات الموضة أمر ممتع باعتدال، لكنك بالتأكيد لست بحاجة إلى تجديد خزانة ملابسك كل موسم، في الحقيقة، لا يجب عليكِ ذلك! إذا كنتِ ترغبين في تجربة اتجاهات ربيع 2023 ولكنك متشككة، فستجدين هنا كل ما تحتاجين له.

من بين العديد من قطع الموضة الفخمة والرائدة مثل حقائب اليد الغريبة والأحذية ذات الكعب المنحوت، كانت هناك بعض الملابس الخالدة التي يمكنك ارتداؤها بشكل واقعي، من البدلة الأنيقة إلى التنانير الطويلة، استمري في التمرير لاكتشاف اتجاهات الموضة لربيع 2023 المختارة بعناية من مجموعات عروض الأزياء.

تنانير الجينز

وفقاً لمجموعات دور الأزياء Bottega Venetta و Etro و Tibi، فإن الجينز هو المادة التي يجب ارتداؤها لربيع 2023 وكان أسلوب الجينز الذي برز بشكل خاص هو التنانير الجينز، هذا صحيح، تنانير الجينز، خاصة التنانير الميدي والماكسي التي ظهرت بقوة هذا الموسم ويعتبر تنسيقها في خزانة ملابس الربيع الخاصة بكِ هو اتجاه سهل وواقعي لتجربته، إنها صالحة لكل الأوقات بحيث لا يزال بإمكانك ارتدائها لفصل الخريف والربيع العام المقبل وما بعده.

مجوهرات فضية

بعد سنوات من تفضيل عالم الموضة للمجوهرات الذهبية، احتلت المجوهرات الفضية أخيراً مركز الصدارة وظهرت كإكسسوار يمكن ارتداؤه في الربيع وبالنسبة لمن لديهم لون بشرة باردة، فهذا هو وقتك للتألق (حرفياً)، لأن المجوهرات الفضية ستبدو رائعة عليكِ! فهو تماماً مثل الذهب وسيكون كلاسيكياً إلى الأبد، لذا، تألقي في اتجاه ربيع عام 2023 بارتداء سوار أو عقد أو أقراط من الفضة وبما أن الإكسسوارات يمكن أن تضفي أو تفسد المظهر، فإن الاستثمار في المجوهرات الفضية الأنيقة هي فكرة جيدة هذا الموسم.

الأحذية المسطحة

هناك شيء ما عن أحذية الباليه المسطحة في الربيع فهي تبدو مناسبة لكل شيء، بالتأكيد، إنها راقية بشكل لا يصدق ومتعددة الاستخدامات بما يكفي لارتدائها مع العديد من إطلالات الربيع ولعشاق الموضة الكلاسيكية، عرض المصممون من Simone Rocha إلى Tod"s وشانيل Chanel، أحذية الباليه في عروضهم الأخيرة، الأسلوب الفاخر والمريح، هذا الموسم من خلال إقران الأحذية المسطحة مع التنانير والجينز وحتى السراويل القصيرة.

البدلات الرسمية

كان الاتجاه الآخر المتكرر على المدارج هو البدلة، فكري في السترات الضخمة والخطوط المخططة والتصميمات الطويلة، ما يميز هذا الأسلوب هو أنه يمكنك ارتداؤه فقط من خلال ارتداء السترة أو البنطلون المفضل لديكِ، للحصول على لمسة ربيعية إضافية، أعاد المصممون مثل Stella McCartney و Eudon Choi تخيل الخياطة البسيطة بألوان الباستيل الناعمة، لذلك إذا كنتِ ترغبين في إضافة تحديث خاص بالموسم، فابحثِ عن قطع باللون الأزرق الفاتح أو الوردي أو الخزامى.

اللون الوردي

اللون الوردي

قبل عدة مواسم، كان اللون الوردي الفوشيا هو السائد وهذا الموسم، يأتي اللون الوردي بظل أكثر نعومة وأكثر هدوءاً في حين أن اللون الوردي باربي هو أكثر من اللون الوردي الفوشيا، لحسن الحظ، لست مضطرة إلى ارتداء اللون الوردي النيون لتجربة هذا الاتجاه، حيث تم تقديم لوحة اللون الوردي بالكامل هذا الموسم.

فساتين بخصر منخفض

أعادت دار أزياء كارولينا هيريرا Carolina Herrera وساندي ليانغ Sandy Liang رسمياً الخصر المنخفض على مدارج ربيع 2023، يمكن أن يكون هذا النمط من الثمانينات ويبدو رومانسياً وأنثوياً بشكل لا يصدق على الفساتين، بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتداء الموديلات، منخفضة الخصر يكون أكثر واقعية من ارتداء التنانير الفقاعية التي كانت تهيمن على صيحات الموضة، إنه أسلوب أنيق وأنثوي للارتداء خلال فصل الربيع، خاصة مع أحذية مسطحة أو الصنادل.

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