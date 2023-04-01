فطار 10 رمضان.. مكرونة بالطماطم وشرائح اللحم والحلو قطايف بالكريمة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

فطار 9 رمضان.. مكرونة بشاميل وتشيكن ستربس والحلو مهلبية بالقهوة

فطار 6 رمضان.. شرائح لحم وطاجن تورلي وقطايف بالجبنة والحلو جلاش بالعسل

فطار 4 رمضان.. كفتة مشوية وأرز بالبصل والحلو كنافة بالبلح

فطار 3 رمضان.. بفتيك ومكرونة والحلو بلح الشام وسوبيا

تفكر ربات المنازل اليوم، في فطار 10 رمضان، إذ يسعين في التجديد وطهي أصناف مختلفة، عن سابقتها في الأيام الماضية، لذا يمكنهن تحضير وجبة شهية تضم أصنافا متنوعة، مع حلو ومشروب سريع التحضير ومختلف بالنسبة لأفراد الأسرة.

فطار 10 رمضان.. مكرونة بالطماطم ولحم

يمكن تحضير مكرونة بالطماطم وشرائح لحم وسلطة الطحينة، على طاولة فطار 10 رمضان، مع مشروب الرمان اللذيذ، والحلو قطايف بالكريمة.

المكرونة بالطماطم على خُطى نجلاء الشرشابي

المقادير:

- مكرونة حسب كمية الاحتياج.

- كوب ونصف عصير طماطم.

- ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

- ملعقتين زيت.

- ملعقة كبيرة سمن.

- ملح وفلفل أسود.

- طماطم.

- بصل.

طريقة التحضير:

- ضعي على نار متوسطة، الزيت والسمن والبصل، ثم ضيفي المكرونة، وقلبيها حتى تُصبح ذهبية اللون.

- ضيفي عصير الطماطم والملح والفلفل الأسود، وقلبي حتى تغلي الصلصة.

- ضيفي المرق، وقلبي جيدًا، واتركي الخليط حتى يغلي.

- اتركي المكرونة على نار هادئة حتى تنضج وتتشرب الصلصة.

- ضعي المكرونة في أطباق التقديم، وقدميها ساخنة.

شرائح اللحم على خطى نجلاء الشرشابي

المقادير:

- لحمة شرائح.

- سمنة.

- ملح وفلفل أسود.

- ثوم.

طريقة التحضير في فطار 10 رمضان:

- شوحى اللحمة فى السمنة على النار، مع ملح وفلفل أسود وقلبيها حتى النضج.

- رصى اللحمة فى صينية على ورق زبدة وضيفى والثوم ورشة من الملح.

- ضعى اللحمة فى الفرن حتى تمام النضج، وضيفى عصير الليمون وقلبى الخليط وقدميه.

سلطة الطحينة على خُطى أميرة شنب

المقادير:

- طحينة.

- كمون.

- ثوم مفروم.

- عصير ليمون.

- خل.

- ماء.

- ملح.

- فلفل أسود.

- بقدونس فريش.

طريقة عمل سلطة الطحينة:

- في فطار 10 رمضان أعدي سلطة الطحينة، مع المكرونة، من خلال أن تخلطي الطحينة مع باقي المحتويات والتي تتمثل في الخل.

- ضيفي عصير الليمون والكمون والملح والفلفل لباقي المحتويات بعد خلط الطحينة والخل معا.

- ضعي الثوم ويتم التقليب جيدا.

- ضيفي الماء مع الاستمرار في التقليب، حتى يتم الحصول على قوام مناسب.

- ضعي سلطة الطحينة في الأطباق ويتم تقديمها بعد أن يتم تزيينها بالبقدونس الفريش.

عصير الرمان

نقدم لكِ عصير الرمان الطازج، عصير رمضان مختلف، لتقديمه في فطار 10 رمضان، على خُطى الشيف نجلاء الشرشابي:

المقادير:

- رمان.

- 12 كوب ماء بارد.

- سكر حسب الرغبة.

- ثلج مجروش.

طريقة تحضير عصير الرمان:

- قشري ثمرات الرمان، وفرطي الحبوب.

- ضعي حبات الرمان في الخلاط الكهربائي.

- ضيفي ماء البارد والثلج.

- شغلي الخلاط حتى الحصول على عصير الرمان.

- صفى عصير الرمان باستخدام مصفاة، ثم نحليه بالسكر.

- اسكبي الرمان في أكواب التقديم ونقدمه، أو نتركه في الثلاجة حتى وقت التقديم.

القطايف بالكريمة

المقادير:

- كوبان ونصف من الدقيق.

- كوبان من المياه.

- معلقة صغيرة خميرة فورية.

- معلقة صغيرة بيكينج باودر.

- معلقة صغيرة سكر.

- رشة ملح.

- زيت للدهن.

طريقة عمل القطايف بالكريمة في فطار 10 رمضان:

- ضعي في الخلاط أو العجان حسب المتوفر لديك، مكونات عمل القطايف من الدقيق والخميرة واخلطيهم جيدًا، وأثناء ذلك ضعي كوبان المياه بالتدريج حتى يصبح لديك خليط قوامه خفيف.

- اتركي الخليط جانبًا حتى يختمر.

- ضعي إناء على النار وقومي بدهنه بالزيت لمرة واحدة فقط، ولا تكرريها مرة ثانية.

- بمعلقة كبيرة خذي كمية من خليط القطايف وضعيها على الإناء، ويمكنك تحديد حجم القطايف لديكى على حسب حجم المعلقة، التي ستستخدميها في وضع العجين، فكلما صغر حجم الملعقة صغرت القطايف معها والعكس كذلك.

- قلبي القطايف على الوجه الأخر واحشيها بالكريمة.