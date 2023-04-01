القاهرة - لايف ستايل
مهنياً: تنعم هذا الشهر باجواء نارية تحمل مستجدات ومناسبات للتوقيع على عقود جديدة تسمح لك بتطوير اوضاعك وتحسين امورك المهنية من مشاريع وتغييرات في مجال عملك تحمل اليك الوعود الفكية مع تواجد الشمس المشتري وعطارد في برجك ما يسمح لك باتخاذ قرارات حكيمة مرحلة استثنائية واعدة وحافلة بالاحداث الايجابية وبالارباح والانتصارات المهنية ولا بد من انجاز الاعمال المهمة والمثمرة مع انتقال القمر الى برج الاسد
عاطفياً: ينتعش القلب وتعيش اسبوعاً رومانسيّاً فأنت ممتلئ سحرًا ونشاطًا وتبدو شغوفًا بالناس وبكل من تعرف وتحب تحت تاثير كوكب الحب من البيت الثاني الثور الذي يغمرك بالوعود والافاق الجديدة ويحمل اليك السعادة والحب والغرام والتفاهم مع الشريك والاولاد والعائلة. للعازب قد تعرف لقاء استثنائيًا ويغمرك الحماس ويمتلئ قلبك حبًا وشوقًا
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج الحمل من السبت 1 نيسان إلى السبت 8 نيسان 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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