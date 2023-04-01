طريقة عمل شربات الحلويات في رمضان.. الكثيف والخفيف والدايت

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل شربات الحلويات، من أكثر وأهم الطرق التي تهم ربات المنازل طيلة شهر رمضان المبارك، إذ تحتل أطباق الحلوى مساحة كبيرة وأساسية على مائدة رمضان، فلا يخلو منزل في رمضان من طبق القطايف أو الكنافة أو الجلاش بعد الإفطار، احتفاء بالشهر الكريم، ولكي يتم إعداد طبق مثالي من الحلويات الرمضانية، لا بد من ضبط الشربات الخاص بها.

طريقة عمل شربات الحلويات

يقدم «هُن» في السطور التالية، طريقة عمل شربات الحلويات، إذ يمكن تحضيره بشكل كثيف أو خفيف أو حتى شربات دايت حسب الرغبة.

المكونات:

‏- ‏كوبان من السكر.

‏- كوب من الماء.

- ‏ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

‏- ماء ورد.

طريقة عمل شربات الحلويات

- احضري قدر واسع، وضعي فيه كوب الماء، ثم ضيفي كوبين من السكر إلى الماء. ‏

- ‏قلبي المكونات جيدًا، حتى يذوب السكر قليلا. ‏ ‏

- ضيفي إلى المزيج عصير الليمون، وقلبي جيدا. ‏

‏- ضعي الوعاء على نار متوسطة، وحركي المزيج بين الفترة والثانية حتى يصبح القوام كثيف. ‏

‏- ضيفي في النهاية قطرات ماء الورد للنكهة.

طريقة عمل شربات الحلويات الخفيف

نستعرض أيضا طريقة عمل شربات الحلويات الخفيف، ونبدأ بالمكونات:

- كوب من الماء.

- ‏كوب من السكر.

‏- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

‏طريقة عمل الشربات الخفيف

‏- ضعي السكر في قدر مع الماء، وقلبي جيدا حتى يذوب السكر.

- ارفعي القدر على النار حتى يغلي المزيج.

- اتركي الخليط يغلي لمدة عشر دقائق.

- ضيفي عصير الليمون إلى الخليط، واتركي المزيج حتى يغلي مرة أخرى لمدة دقيقتين. ‏

طريقة عمل شربات الحلويات الدايت

المكونات الرئيسية في طريقة عمل شربات الحلويات الدايت:

- كوب وربع من سكر دايت مخصص للطهي.

‏- كوب ونصف من الماء.

- ‏ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

- عود من القرفة.

‏طريقة عمل الشربات الدايت ‏

- ‏امزجي الماء والسكر الدايت في قدر مع إضافة عود القرفة.

‏- ‏ارفعي المزيج على نار متوسّطة حتى يبدأ فى الغليان.

‏- قلبي المزيج بالملعقة حتى يذوب السكر تماما.

‏- اتركي الشربات على النار حتى يتكاثف قوامه قليلا. ‏

‏- ضيفي عصير الليمون إلى الشربات، وقلبي بالملعقة مرة أخرى ونتركه لحوالى خمس دقائق أخرى. ‏

- ارفعيه من على النار بعد كثافته.

‏نصائح لتحضير الشربات: ‏

- لا تتركي المزيج على النار عقب الغليان حتى لا يتبخر الماء. ‏

- ‏اتركي شربات الحلويات حتى يبرد تماما، ثم ضعيه على القطايف وهي ساخنة. ‏

‏- الالتزام بدقة المقادير للوصل للقوام والمذاق المطلوب.