أفضل دعاء للمريض في رمضان بالشفاء.. اذهب البأس رب الناس

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أفضل دعاء للمريض في رمضان بالشفاء، من الأدعية التي تهم كثير من الأسر المسلمة، خاصة إذا كان لها أحد الأقارب أو الأحباب يعاني من مرض ما، إذ أن هذه الفترة بين الصيف والشتاء يصاب فيها كثير من الناس بنزلات البرد، بخلاف المصابون بأمراض مزمنة، في هذه الحالات يزداد فيها ترديد العبد للأدعية المطالبة بتخفيف المرض والشفاء العاجل، ونشرت دار الإفتاء مجموعة من الأدعية التي يمكن التضرع بها من أجل تعافي المرضى

دعاء للمريض في رمضان بالشفاء

من الأدعية التي تشغل اهتمام الكثير من الناس، وتعد أفضل ضمن أفضل دعاء للمريض في رمضان بالشفاء، والأكثر انتشارا: «اذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، ولا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين، اللهمّ لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير.. لا إله إلّا الله الحليم الكريم، لا إله إلّا الله العليّ العظيم، لا إله إلّا الله ربّ السّماوات السّبع وربّ العرش العظيم، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيءٍ قدير».

أدعية للمريض في رمضان بالشفاء

قدمت دار الإفتاء في عبر صفحتها على «فيسبوك»، مجموعة أخرى، من الأدعية ضمن أفضل دعاء للمريض في رمضان بالشفاء، كالتالي:

- «اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير».

-«اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ علينا بالشفاء العاجل، وألّا تدع فينا جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجلًا، وشافِنا وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولّنا برحمتك يا أرحم الراحمين».