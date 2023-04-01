أخصائية نفسية تقدم نصائح لحل الخلافات الزوجية في مسلسل مذكرات زوج

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

طرحت حلقات مسلسل مذكرات زوج، المشاكل الزوجية بين الزوجين، أهمها قضية الزوجة المسيطرة وإهمالها للزوج، والفتور في الحياة الزوجية، لكثرة عملها وانشغالها ورفضها للفشل والسعي إلى الحياة المثالية على حسب حياتها وزوجها طارق لطفي، الذي يعاني على إثر ذلك من مشاكل نفسية بسبب إحساسه بالوحدة، مما ينشأ بينهما العديد من المشكلات وعلى إثرها يذهب بعيدًا عنهم ليكون علاقة مع امرأة أخرى ليلقى الاهتمام والاحترام الذي كان ينشد إليه دومًا.

مسلسل مذكرات زوج

وخلال أحداث مسلسل مذكرات زوج، تتصاعد الأحداث بينه وبين «شيرين»، الدور الذي تجسده عائشة بن أحمد، حتى تتعرف على نجيبة الأخصائية النفسية المتخصصة في العلاج بالطاقة، زوجة طبيب رؤوف، عندما ذهبت إليها في شركتها الخاصة بها أول مرة، وينشأ بينهما حديث عن المشاكل التي بينها وبين زوجها وكيفية علاجها، ليلتقيا في مشهد آخر تبين لها كيف يجب أن تغير من ذاتها.

المشاكل بين رؤوف وشيرين في مذكرات زوج

ويدور الحوار بينهما عن المشاكل الزوجية بينها وبين زوجها، وكيف أن ألم الولادة شبيه لألآم الحياة، لأنه في كلا الحالتين يولد أحداثا جديدة، وعددت لها الكثير من الأسباب وعلاج لها، لكي تصلح علاقتها بزوجها، وهي كالتالي:

- يجب تقبل الفشل، والابتعاد عن النزاع دومًا بينك وبين ذاتك في أنه يجب ألا تفشلين.

- تقبلي فكرة أن لا يوجد أحد متملكًا لحياة شخص آخر.

- يجب أن تكونِ أكثر وعيًا وتحكمًا، حتى تعرفي حلول المشكلات التي تواجهك.

- هدأي من ذاتك في معرفة التفاصيل وأدق الأشياء.

- تقبلي النقد ولا تنفعلين على أقل الأسباب.

- تقبلي أخطاء الآخرين تقبلي من حولك وظروفهم.

حل المشاكل في مسلسل مذكرات زوج

لتضيف الأخصائية النفسية قائلة: «كل هذه الأسباب تؤدي لتصليح علاقتك مع نفسك، وبالتالي تصليح العلاقة مع الآخرين، لتتمكني من الحصول على قرار، رؤوف زوج مثالي عمرك اعترفي، لأنه مجاتش فرصة لأنه على الرف بالنسبة لك ومضمون»، وتكمل حلول للمشاكل الزوجية: «آخر مرة قولتي بحبك أو احتويته كان أمتى يا شيرين، يجب أن تتحرري من سجن العمل المحبوسة فيه، وفهم الأسباب تجاه المشكلات التي تخلقها، مع تدريبات النفس والهدوء والاسترخاء، كأنك بتطلعي الطاقة السلبية من جواكي، بالإضافة إلى تمرينات الرقص».