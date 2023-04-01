هل البلح مضر للحامل؟.. استشاري تغذية علاجية يجيب

القاهرة - سمر حسين - ماما

شهر رمضان هو شهر الحلوى والخشاف، ومن ضمن الحلوى الشهيرة، البلح الذي تتناوله السيدات، ويتساءل الكثيرون هل البلح مضر للحامل؟، ويجيب على هذا السؤال طبيب التغذية العلاجية والسمنة، من خلال «هن»، كما يستعرض الموقع مجموعة من فوائده والحالة التي يصبح فيها مضرًا بصحتها، خاصةً أن شهور الحمل تحتاج نظام صحي.

هل البلح مضر للحامل؟

وأجاب الدكتور مروان سالم، أخصائي التغذية وعلاج السمنة لـ«هن»، على تساؤل هل البلح مضر للحامل؟، قائلا: «تناول البلح مفيد جداً، لكن الحالة اللي بيكون فيها مضر لما يتطبخ بالسمن البلدي لان دا من العادات الغذائية غير الصحية، وإحنا بنحذر من السمن خوفا من زيادة الكوليسترول والدهون الثلاثية، ويمكنها أن تأكل البلح دون طهي حتى يحصل الجسم على أعلى فائدة»

أهم فوائد البلح للحامل

من فوائد البلح أنه غني بالفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى احتوائه على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الجسم من تلف الخلايا أثناء فترة الحمل، لذلك من المهم تناول البلح لتغذية الجنين ومد الجسم بالفيتامينات من خلال ضمه في الوجبات الرئيسية مثل تناول ثمرتين منه قبل الإفطار، وفقا لموقع health line البريطاني.

غني بالألياف الغذائية

وبعد الإجابة على تساؤل هل البلح مضر للحامل؟، يجب أن تعرف ان البلح من الفواكه التي تضم في داخلها الكثير من الألياف الغذائية التي تساعد في حركة الأمعاء، مما يساعد في تخفيف الإمساك المصاحب للحمل بسبب الهرمونات التي تسبب بطئا في عمل الجهاز الهضمي.

البلح يحتوي على البوتاسيوم

كما أن البلح من الثمار الغنية بعنصر البوتاسيوم الذي يحتاج إليه الجسم للحفاظ على توازن السوائل الموجودة فيه ودعم عمل الخلايا بانتظام، خاصةً أن الكثير من النساء يعانين من نقص عنصر البوتاسيوم في شهور الحمل الأولى وذلك بسبب القيء المتكرر، لذلك يجب تناول البلح طوال هذه الفترة لتعويض نسبة البوتاسيوم التي يفقدها الجسم.

يقلل الإصابة بفقر الدم

من فوائد البلح للحامل أنه يقلل إصابتها بفقر الدم بسبب تعرضها المؤكد لنقص عنصر الحديد الذي يستمده الجنين من جسدها، ولأن البلح غني بعنصر الحديد يمكن تعويض الجسم عن النسبة المفقودة منه بتناول أربعة ثمرات يوميا أو أربعة تمرات منزوعة النوى.