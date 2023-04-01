دار الإفتاء توضح أفضل حل للتخلص من الوسوسة خلال الصلاة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في شهر رمضان المبارك، يقبل العبد على أداء الطاعات والعبادات، راجيًا من الله سبحانه وتعالى إجابة دعائه وزيادة حسناته، ولكن قد يحدث الكثير من المُلهيات في الصلاة، مثل الوسوسة التي يحاوله فيها الشيطان كسر يقين المسلم أثناء أداء فرض الله، وتشكيكه عن طريق زرع الوساوس في نفسه، فتظهر في كثرة التشكيك في الطهارة أو عدد الركعات أو قراءة القرآن أو عدد السجدات، وهو ما يتساءل عنه الكثيرون، في صورة سؤال ما هو أفضل حل للوسوسة في الصلاة.

ما هو حل الوسوسة في الصلاة؟

وتتزايد الأسئلة عن الوسوسة في الصلاة بين، «كيفية إبعاد الوسوسة عني في الصلاة؟، هل أغتسل للصلاة الواحدة أكثر من مرة عندما يوسوس لي الشيطان؟، هل أعيد صلاتي عدة مرات؟، هل اخرج من الصلاة عند الوسوسة؟، كيفية إكمال صلاتي وأنا أشعر بأنني نسيت سورة الفاتحة؟، يحدث لي وسوسة في الصلاة كيف ابعد عني ذلك الأمر؟، أريد أن أصلي على أكمل وجه في شهر رمضان ويحدث لي وسوسة كيف أبتعد عن ذلك؟، أعاني من وسواس شديد في الصلاة ماذا أفعل».

حل الوسوسة في الصلاة

وهو ما أجاب عنه قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على قناة الناس، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، في كيفية التعامل عند حدوث الوسوسة في الصلاة، إذ قال، «يجب عند شعور المرء بأن يحدث له وسوسة في الصلاة، أن ينس الأمر، ولا يستمع إلى حديث الوسوسة الذي في نفسه، ويدخل نفسه في الصلاة رغمًا عن الوساوس، ويكمل صلاته، في إبعاد للشك والوسوسة عنه، وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويدخل في مناسك الصلاة».