بعد 70 عاما.. كيف أصبحت ملامح هيام يونس صاحبة أغنية «وحوي يا وحوي»؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ظهرت في فيلم مصري واحد فقط، عام 1953 «قلبي على ولدي»، وكان عمرها حينها 5 سنوات، لم تشارك إلا فيه، لتؤدي دور ابنة زكي رستم وأمينة رزق الصغيرة، وتقوم بغناء أغنيتين من أجمل أغانيها «أنا ساعي بريد»، و«وحوي يا وحوي»، لتصبح أيقونة لشهر رمضان وليس مجرد أغنية عادية، هيام يونس، صاحبة أشهر أغنية رمضانية، يتردد صداها في كل الأقطار العربية.

هيام يونس من مواليد 28 يناير عام 1948، وُلدت في ضيعة تنورين في شمال لبنان وهى شقيقة للفنانة نزهة يونس، ليغادرا إلى القاهرة ويلتقوا بالمخرج هنري بركات الذي قدمها في الاستعراض الغنائي الشهير «اصحي يا نايم» لتبدأ مسيرة في مصر وتتعلم أصول الموسيقى والمقامات العربية والعزف على العود، ربما لم تستمر طويلًا بقدر ما بقيت أغانيها، وعلى رأسها «وحوي يا وحوي»، بحسب ما ذكره المؤرخ والباحث في التراث الشعبي، خطاب معوض، في كتابه شخصيات مصرية بين التهميش والنجومية

بعد 70 عاما.. كيف أصبحت ملامح هيام يونس مغنية «وحوي يا وحوي»

واليوم وعقب مرور 70 عامًا، على الأغنية الشهيرة «وحوي يا وحوي»، عاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يتذكرون صاحبة أشهر أغنية رمضانية، إذ باتت تتوارث بين الأجيال، متذكرين الفرق بين ملامحها الطفولية وقت تقديم الأغنية الشهيرة، وملامحها اليوم، وكيف تغيرت 180 درجة عن ظهورها الأول.

هيام يونس تتحدث عن الأغنية الشهيرة

الجدير بالذكر إن الفنانة هيام يونس، أكدت من قبل إن أغنية «وحوي يا وحوي» والتي تغنت بها قبل سنوات عديدة، لا تزال إحدى أشهر أغاني رمضان، ولا تزال تترد في الأقطار العربية رغم مرور أكثر من 60 عامًا عليها.

وأضافت «يونس»، خلال مداخلة لها من لبنان ببرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية «DMC»، أنها استقرت في لبنان لكنها تزور مصر بشكل سنوي، خاصة إن شهر رمضان له مذاق مختلف بمصر عن باقي الدول، بالإضافة لارتباطها بمعالم مصرية عديدة.

يذكر إن هيام يونس، حصدت العديد من الألقاب، ولها العديد من الأغنيات العربية، على رأسها «دق أبواب الناس»، و«جديلي يام الجدايل»، و«سافر يا حبيبي وارجع».