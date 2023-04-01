ماذا يحدث لجسمك عند شرب الشاي يوميا على السحور؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعد وجبة السحور من أهم الوجبات في شهر رمضان، وهناك الكثير من الأشخاص يفضلون تناول الشاي على السحور يوميًا، إذ أنه من المنبهات التي تعطي الجسم شعورًا بالشبع، لاحتوائه على نسبة عالية من المركبات المضادة للأكسدة، وكانت وزارة الصحة والسكان قدمت عدة نصائح بشأن شرب الشاي والكافيين.

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الشاي يوميًا على السحور

كانت قد ذكرت وزاره الصحة والسكان، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه في الأيام العادية يجب شرب القهوة أو الشاي، إذ يساعد على الانتباه والتركيز بسبب مادة الكافيين الموجودة، لكن مع الحرص من الإفراط في تناول المشروبات عالية الكافيين يسبب التوتر والقلق، كما أنه يكفي فنجان أو اثنين من القهوة أو الشاي.

الشاي على السحور

وكان قد ذكرت أنه يجب توقف المواطنين عن شرب المنبهات قبل شهر رمضان بأسبوع على الأقل حتى يتم تجنب الإصابة بصداع شديد، وهو الأمر الشائع بين المواطنين في شهر رمضان، وخلال فترة الصيام يحتاج الجسم للاحتفاظ لكميات من الماء حتي لا يتعرض للجفاف خلال ساعات الصيام، وهذا ما تقوم به الكليتين، عند شرب الكثير من المنبهات.

مشروب الشاي للأطفال في رمضان

وفي منشور أخر، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، نشرت أنه بالنسبة للأطفال، يجب الآتي:

- يجب على الأطفال تجنب شرب الشاي مع الوجبات أو بعدها، لأنه يمنع امتصاص الحديد ويعرضهم إلى الأنيميا.

- يجب أن يستبدل بكوب صغير من الأعشاب الطبيعية مثل النعناع والتيليو والينسون، مع مراعاة عدم الإفراط في استخدام السكر

- شراب كوب صغير من العصير الطبيعي في المنزل.