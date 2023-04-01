سحور 10 رمضان.. حضري شوربة الخضار الكريمية المفيدة للأطفال

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تتوالي الأيام ونأتي لسحور 10 رمضان، ثم تبحث الكثيرات عن طرق تحضير سحور صحي وغني بالعناصر الغذائية، وفي نفس الوقت تحمل تلك الوجبة طعمًا مميزًا وهي شوربة الخضار بالكريمة والتي على الرغم من كونها وجبة إفطار لكنها يمكن ان تستخدم في السحور كوجبة لطيفة يحبها الأطفال والكبار كذلك وتحتوي على الألياف والعناصر الغذائية المختلفة منها الجزر والبطاطس والكرفس وغيرها، وفقًا لموقع مجلة«elle» الفرنسية.

مكونات شوربة الخضار

3 ملعقة كبيرة زيت زيتون لشوربة الخضار

حبة بصل متوسطة مقطعة إلى مكعبات

ساقين من الكرفس مقطعين إلى شرائح

حبتان جزر كبيرة مقطعة إلى شرائح

ملح وفلفل حسب الرغبة

4 حبة بطاطس مقطعة إلى مكعبات

ملعقة صغيرة زعتر مجفف

فصين ثوم مفروم

3 كوب مرق خضار

كوبان بازلاء مجمدة

كوبان ذرة مجمدة

كوبان كريمة الطبخ

طريقة تحضير شوربة الخضار

لتحضير سحور 10 رمضان وتجهيز شوربة الخضار بالكريمة، أولًا سخني زيت الزيتون في اناء كبير على نار متوسطة، ثم اضيفي البصل والكرفس والجزر وقلبي.

في الخطوة التالية تبلي بالملح والفلفل وحركي بين الحين والآخر لحوالي الـ5 دقائق، ثم أضيفي البطاطس المفرومة والزعتر والثوم واطهي المزيج حتى تفوح رائحته لمدة دقيقة واحدة.

بعد ذلك أضيفي مرقة الخضار، واتركي الخليط يغلي على نار خفيفة حتى تنضج الخضار، لمدة 20 دقيقة تقريبًا.

استخدمي الخلاط لخفق الشوربة حتى تصبح أكثر سمكًا، وأضيفي البازلاء والذرة وكريما الطبخ واتركي الكل على نار خفيفة لحوالي 5 دقائق حتى يصبح الحساء سميكًا.

ثم قدمي شوربة الخضار الكريمية ساخنة مع الخبز المقرمش.

فوائد شوربة الخضار بالكريمة

بعد تحضير شوربة الخضار لسحور 10 رمضان تعرفي على فوائدها التالية:

تعمل شوربة الخضار على إمداد الجسم بالطاقة التي يحتاج إليها

تساعد الشوربة في تقوية العظام والعضلات

تعمل على طرد السموم من الجسم وتنظيم الوزن والتخلص من الدهون المتراكمة، وفقًا لموقع «مايو كلينك» البريطاني.