نصائح من وزارة الصحة لوجبة السحور والإفطار للطفل.. اتبعيها جيدا

القاهرة - سمر حسين - ماما

الاهتمام بالعناصر الغذائية الصحية في شهر رمضان على الإفطار والسحور من أهم العوامل التي تساعد الجسم على الصيام بصحة، وتحاول الأمهات جعل الأطفال الصغار يعتادون على الصيام في شهر رمضان المبارك، دون أن يؤثر ذلك على أجسامهم، لذلك يجب أن تعرف عدة نصائح، للأصناف التي يجب أن تكون في وجبة الإفطار والسحور، ليتمتعوا بصحة جيدة.

وجبة السحور والإفطار للطفل

وقدمت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، نصائح يجب إتباعها في تقديم وجبة السحور والإفطار للطفل، حفاظًا على صحتهم، إذ كانت، أنه يجب أن تحتوي وجبتي السحور والإفطار على الألبان ومنتجاتها مثل الجبن والزبادي، لاحتياج جسم الطفل للكالسيوم والبروتين.

الإرشادات المتعلقة بوجبات السحور الصحية

وكانت قد كشفت وزارة الصحة والسكان، في منشور سابق، عن مجموعة من الإرشادات المتعلقة بوجبات السحور الصحية، مؤكدة أنه يجب تناول أطعمة تعطي إحساس بالشبع والامتلاء لفترة طويلة والتي تتمثل:

- البقوليات وأشهرها الفول المدمس.

- اللبن ومنتجاته من الزبادي والأجبان والبيض.

- البطاطس أو البطاطا والخبز البلدي أو الخبز متعدد الحبوب والحبوب الكاملة.

- مكونات السلطــة الخضراء من الخيار والخس والخضروات الورقية الغنية بالماء والألياف.

- تجنب تناول الأطعمة المقلية والحلويات والمخللات والمكسرات في وجبة السحور لأنها تشعرك بالعطش والجفاف خلال ساعات الصيام.

- يفضل تأخير وجبة السحور إلى قبيل الفجر.

كما نصحت بشرب الكثير من الماء والعصائر الطازجة، إذ أنه يعطي شعورًا بالشبع، والابتعاد عن شرب الشاي والقهوة لتجنب الإحساس بالجفاف والإرهاق خلال ساعات الصيام.