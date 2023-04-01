الامارات | التمر الهندي.. ثمرة بفوائد لا تُحصى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحمل مشروب التمر الهندي العديد من الفوائد، فهذه الثمرة التي تتكون بداخلها بذور التمر، ومن خلالها يُعد العصير تحمل للجسم منافع يجب الحرص على عدم خسارتها.

تحتوي كل 100 غرام نيئ من التمر الهندي على 239 سعرة حرارية، و31.4 غراماً من الماء، و38.8 غراماً من السكر، كما تحتوي على مجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن والزنك والبوتاسيوم، والفسفور وغيرها.

يحتوي التمر الهندي على نسب عالية من الألياف، ولهذا يتمتع بتأثيرات على وظيفة الأمعاء والجهاز الهضمي، كما تقلل هذه الألياف مستوى الدهون في الدم، ما يجعله من المشروبات المعززة لصحة القلب. أما الفيتامين «ج»، فيساعد على محاربة الجذور الحرة التي قد تؤدي للإصابة بأمراض القلب.

يسهم التمر الهندي في السيطرة على السكري، إذ يساعد على إنتاج أنزيمات تساعد على تقليل وإيقاف امتصاص الكربوهيدرات، ما يسهم في خسارة الوزن، فضلاً عن احتوائه على المغنيسيوم الذي يسهم في الحماية من السكري وتخفيف أعراضه.

وتتواجد في نبتة التمر الهندي نسب عالية من مضادات الأكسدة، ولهذا يعتبر من المشروبات التي تقوي الجهاز المناعي، كما يحتوي على نسبة عالية من الثيامين، وهو أحد أهم أفراد عائلة مجموعة فيتامين «ب» الذي يساعد في تحسين وظائف الأعصاب في الجسم، وكذلك تحسين صحة العضلات.

ومن الناحية الجمالية يعمل التمر الهندي على تحسين مظهر وصحة الشعر والبشرة، سواء من خلال تطبيقه موضعياً عليها، أو من خلال تناوله كمشروب، اذ يحمي البشرة من الجفاف، ويساعد على شفاء الحروق، ويخفف من مشكلة تساقط الشعر.

تجدر الإشارة إلى أنه يحظر على مرضى ضغط الدم تناول التمر الهندي، نظراً لتأثيره على ارتفاع ضغط الدم.

• 239 سعرة حرارية في 100 غرام نيئ.



• 38.8 غراماً من السكر.



• 31.4غراماً من الماء.