الامارات | برامج قنوات دبي في رمضان.. رحلات مشوقة تواكب حياة الناس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في دورتها البرامجية لشهر رمضان المبارك، التي تزخر بالمسلسلات الدرامية الخليجية والعربية والبرامج الاجتماعية والترفيهية، توفر قنوات مؤسسة دبي للإعلام مجموعة متنوعة من البرامج،، وإضافة إلى الأعمال الدرامية الثرية توفر القنوات مجموعة واسعة من البرامج الدينية والثقافية والتراثية وبرامج المسابقات، لتوفر بذلك للمشاهدين روزنامة حافلة تلبي مختلف الاهتمامات.

وتشمل الدورة البرامجية للشهر المبارك برامج حوارية وبرامج هادفة غنية المحتوى تجمع بين القيمة الاجتماعية والفكرية والترفيه والمسؤولية المجتمعية، وتتسم بالجودة العالية في أسلوبها وطابعها التفاعلي والتشويقي إلى جانب الحضور القوي والنوعي لنخبة من رجالات الفكر والأقلام والمثقفين والعلماء والمتخصصين في مختلف الشؤون العلمية والحياتية.

وخصصت المؤسسة حيزاً كبيراً ومهماً للبرامج التراثية والتثقيفية وبرامج المسابقات التي خصصت لها جوائز قيمة، حرصاً منها على إسعاد الجمهور من خلال برامج تحظى بإقبال كبير من مختلف أفراد العائلة.

«الراوي»

تضم قائمة أبرز البرامج التي تبث على شاشة تلفزيون دبي في رمضان 2023، برامج تشمل كافة المجالات، وتبث أيضاً بغالبيتها على منصة «أوان»، على رأسها برنامج «الراوي» في موسمه الجديد، والذي يضيء فيه الباحث التاريخي جمال بن حويرب، على إنجازات ومحطات حياة كوكبة جديدة من الشخصيات العامة في الإمارات ودول الخليج وفي العالم العربي أجمع، أثرت مساراتنا المجتمعية التنموية وأسهمت في التحفيز على اكتساب العلوم وتحصيل المعارف وأسهمت في أوجه التقدم والتطور في حقول التربية والتعليم والفكر والاقتصاد والثقافة والعمران، ومن بين هؤلاء مجموعة مسؤولين وشعراء ومفكرين وقضاة ومثقفين مؤثرين.

«كيف ولماذا؟»

يصحبنا برنامج «كيف ولماذا؟»، الذي يقدمه ياسر حارب، إلى عوالم وحكايات وكواليس الاختراعات والابتكارات والتطورات المتنوعة، ليقرأ في جذورها وتسلسلها وكذا في بذور أفكارها ومن ثم تحولها إلى ابتكارات واختراعات إنسانية ضخمة ومهمة.

«الفضل العظيم»

ويقدم برنامج «الفضل العظيم»، مع فضيلة الدكتور محمد عبدالرحيم سلطان العلماء، باقات معارف فقهية ودينية واجتماعية غنية ومفصلة، تفيد أفراد المجتمع وتجيب عن أسئلتهم المتنوعة.

«دروب» وفضاءات جديدة

أما في جديد «دروب»، تحت شعار: نار لم تنطفئ، مع الإعلامي علي آل سلوم، فنرتحل إلى فضاءات حضارية ثرية عبر محطات وأسفار جديدة مدهشة وممتعة، نحلق معها بجناحي البحث والمعرفة ونحن نزور شعوباً ومجتمعات وقبائل مجهولة بالنسبة لنا، تسكن بقاع متنوعة في أقاصي المعمورة، حيث يطلعنا على ثقافاتها معززاً بهذا تقارب الحضارات وانفتاحها ومترجماً رسالة دبي ومؤسسة دبي للإعلام، التي تتمثل في الحرص على تقوية ركائز الأخوة الإنسانية وإحلال السلام وبناء جسور الثقة والتواصل بين الحضارات والأمم.

برنامج المسابقات الذي يبث في رمضان 2023، على شاشة تلفزيون دبي «آخر كلام»، برنامج الألعاب الترفيهي، حيث يمنح البرنامج جوائز قيمة للمشاركين يومياً، ويتضمن مزيجاً من الأسئلة المختلفة والألعاب.

وإلى جانب ذلك تعرض فقرة «مدفع الإفطار»، التي تبث في موعد الإفطار كل يوم أجواء وتقاليد مدفع الإفطار، حيث نشاهد فيها طقوس إطلاقه.

وعلى صعيد البرامج نتابع من بين أبرزها برنامج المسابقات الترفيهي المعرفي «المندوس» الذي يقدمه إسماعيل عبدالله. كما يحفل «السنيار»، وهو برنامج مسابقات تراثي معرفي وترفيهي، بمضامين ثرية تكرس قيم الهوية، وذلك عبر قوالب شيقة ومبتكرة يضفي عليها أسلوب مقدميه، رحاب المهيري وأحمد عبدالله، تشويقاً كبيراً.

ويشارك ضيوف برنامج «أول مرة» بموسمه الجديد، مع الإعلامي إبراهيم أستادي، المشاهدين، قصص ومحطات حياتهم، ساردين حكايات مساراتهم والتجارب والأحداث التي عايشوها والخبرات التي حصلوا عليها.

ويمد برنامج «سر الطبخة» الناس بنصائح غذائية ووصفات أطباق وطهي إماراتية وعالمية شهية، تقدمها الشيف لميس بن حافظ.

ويتخصص «رمضان الإمارات» الإخباري اليومي، مع الإعلاميين عليا المناعي وسماح العبار وعبدالله علي، برصد فعاليات وتفاصيل جميع المناسبات والنشاطات الرمضانية في دولة الإمارات، ضمن شتى الحقول الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية وغير ذلك.

«نور دبي».. جسر الخير

تحفل الدورة البرامجية لقناة «نور دبي» لموسم رمضان 2023، بعدد من البرامج الدينية والخيرية التي تصون القيم وتبرز معها القناة بوصفها جسراً للخير، علاوة على دورها كونها تعزز الأجواء الروحانية في الشهر الفضيل، ومن أبرزها: برنامج «في حب الرسول»، من تقديم فضيلة الشيخ عمر سعد. وبرنامج «الفنجان الرابع»، من تقديم وليد المرزوقي، فضلاً عن برنامج «هونها وتهون» من تقديم الأستاذة ناعمة الشرهان، وبرنامج «من حياة الصحابة 2»، من تقديم فضيلة الشيخ خالد إسماعيل.

كما تشمل باقة البرامج «مع السيرة النبوية» من تقديم د.عبدالله الكمالي وخالد الزاهد، وبرنامج «بيوت مطمئنة» من تقديم الدكتور عزيز فرحان العنزي، و«مسموح» للدكتور عبدالله الأنصاري، ناهيك بالتغطية الإعلامية والنقل الحي لمسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم، وصلاة التراويح وصلاة القيام من مساجد دبي.