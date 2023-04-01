الامارات | 5 عادات خاطئة في تناول عصائر رمضان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لا تخلو الموائد الرمضانية من العصائر على أنواعها، إذ تعتبر هذه العصائر من الطقوس اليومية والموجودة في مختلف الثقافات. وتتنوع العصائر التي توضع على السفر الرمضانية، بدءاً من تلك التي تحضر من شراب مركز وغني بالسكر، أو تلك التي تكون عبارة عن مسحوق البودرة، إلى جانب العصائر المعلبة أو الطبيعية. ويجمع الاختصاصيون في التغذية على وجود بعض العادات الخاطئة في كيفية التعاطي مع العصائر وتناولها، وهنا نستعرض أبرز خمسة مفاهيم وعادات خاطئة عن العصائر لابد من تصويبها.

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