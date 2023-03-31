مصريات مؤثرات في أمريكا قبل رنا عبد الحميد.. إحداهن حصلت على «أوسكار الصوت»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عبرن المحيط بأحلامهن، وحققن أكبر مما توقعن، هُن مجموعة من السيدات المصريات اللاتي أثرن وتركن بصمة في الولايات المتحدة الأمريكية، فقبل رنا عبد الحميد التي تسببت في رفع الأذان في إحدى الولايات الأمريكية كانت هناك إنجي جرجس نائب رئيس اتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج في واشنطن، والفنانة منى شعراوي أول صوت نسائي يفوز في أمريكا كأفضل معلقة صوتية، والكثيرات في بلدان وعواصم العالم المختلفة اللاتي يعتبرن فخراً لكل سيدة مصرية.

«إنجي» حولت وفاة والدتها لحافز لمساعدة المهاجرين بأمريكا

عشرات السنوات قضت فيهم شبابها في خدمة النساء المهاجرات، هي إنجي جرجس نائبة رئيس اتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج في واشنطن، التي قررت أن تحول محنتها من فقدان والدتها الي منحة تكون فيها مرشدة لكل ام مصرية قررت الاستقرار في امريكا، لتعرفها الحياة هناك والجو العام، كذلك تقاليد وثقافة المجتمع لكن بطريقة تتناسب مع العادات المصرية، كما أن الاتحاد الذي تعمل فيه أصبح له علاقات متعددة مع السلطات المصرية والأمريكية كذلك في نورث كارولينا.

«منى» أفضل معلقة صوتية عربية وأول صوت نسائي يفوز في أمريكا

في العام الماضي غردت المصرية منى شعراوي بصوتها العذب، فحصلت فنانة الأداء الصوتي على جائزة «Voice Arts Awards» المقدمة من جمعية علوم وفنون الصوت الأمريكية «SOVAS»، كأفضل معلقة صوتية عربية عن فئة الإعلان المصور عبر التليفزيون لعام 2022، وتعتبر هذه الجائزة الأكثر موثوقية على مستوى العالم في مجال التعليق الصوتي، والتي يصممها مصممو جائزة الأوسكار وتُعرف بأنها «أوسكار الصوت».

كان التعليق الصوتي بالنسبة لها هواية تحولت إلى مسيرة مهنية، تدربت خلال رحلتها كثيرًا حتى أصبح لها باع وخبرة كبيرة في كل من مهارات الأداء الصوتي في اللغة العربية الفصيحة واللهجة المصرية.

رائدة الأعمال رنا عبد الحميد صاحبة الفضل في رفع الأذان في أمريكا

تمكنت الشابة الثلاثينية رنا عبد الحميد من الحصول على موافقة برفع أذان الصلوات الخمس، بمدينة أستوريا بـ ولاية أوريجون الأمريكية، الأمر الذي جعل لرائدة الأعمال الشابة شئنًا ومكانة مميزة في قلوب المصريين، وحسبما روت لـ«الوطن» تمثلت خطوتها الأولى لتحقيق ذلك في الذهاب إلى بعض المساجد التي تطبق فيها فكرة الأذان، الموجودة في مناطق مختلفة في مدينة نيويورك الأمريكية، للتعرف على الخطوات اللأزمة لرفع الأذان في مساجد استوريا.

قالت «رنا» لـ«الوطن»: «ذهب صديق لي إلى مسجد الفاروق للتحدث مع الإمام حول كيفية رفع الأذان، فقمنا بالتوجه إلى استوريا لتنفيذ الخطوات التي بدأت بالتحدث إلى السياسين الموجودين داخل المنطقة لتعريفهم بأهمية الأذان وليه إحنا محتاجينه يكون بصوت عالي، وشرح أهمية الأذان وأنه وسيلة مهمة لتذكير المسلمين بمواقيت الصلاة».

وتابعت: «الخطوة الثانية إننا توجهنا إلى أحد المكاتب الإدارية للحصول على التصريح وقمنا بملء العديد من الأوراق حول الأذان، الأداة المستخدمة لرفع الأذان، ومواعيد الأذان والمناطق اللي هيتم فيه تنفيذ الفكرة، بالإضافة للتحدث إلى أمام كل مسجد لشرح لهم الفكرة وكذلك الجالية المصرية».