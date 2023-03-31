طريقة تحضير بسبوسة الفورسيزون.. خطوة بخطوة مع سالي فؤاد

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تتميز بسبوسة الفورسيزون بشكلها المختلف، تشبه وصفة البسبوسة العادية لكنها في التزيين والشكل النهائي تأخذ شكل جديد يشبه الكيك، ويمكن تزيينها حسب الرغبة أو تركها كما، هي لكن عند التزيين احرصي على ترك مسافات بين الأطعم المختلفة فيها، مع ترك البسبوسة تتشرب الشربات أولا، ثم ضعي اللوتس والكراميل والشيكولاتة فوقها، وتعد حاليًا من الأطباق الشهيرة في الحلويات الشرقية مع المتدلعة والقشطوطة، وفقًا للشيف سالي فؤاد.

مقادير بسبوسة الفورسيزون

-2 كوب دقيق سميد 350 جراما

- نصف كوب سكر 100جرام

2 ملعقة كبيرة عسل أبيض

كوب زبادي 200 جرام

نصف كوب سمنة بلدي 100 جرام

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

مكونات الشربات

2 كوب سكر

2 كوب ماء

عصير نصف ليمونة

ملعقة كبيرة سمنة

مكونات تزيين بسبوسة الفورسيزون

مكسرات لتزيين بسبوسة الفورسيزون

شيكولاتة قابلة للدهن

فاكهة مشكلة

كريمة مخفوفة

حشوة كريز

قشطة بلدي

شيكولاتة مبشورة

كراميل

طريقة التحضير

- لتحضير بسبوسة الفور سيزون التي تعد واحدة من أشهر الحلويات الشرقية حاليًا، أولًا تخلط السمنة مع السميد وتبسس بأطراف الأصابع مع مراعاة عدم العجن فيها، ثم بعد ذلك يضاف السكر والعسل والزبادي والبيكنج بودر ويقلب حتى تتجانس المكونات فقط، ويصب الخليط في صينية مدهونة بالسمنة أو الطحينة.

ويدخل الخليط السابق إلى الفرن على درجة 200 لمدة 30 دقيقة أو حتى اللون الذهبي وتسقى بالشربات الساخن وبيغلي فور خروجها من الفرن ثم تغطى حتى تبرد تماما وتزين بالقشطة والفستق المجروش.

لتحضير الشربات

حتى تقومي بتحضير شربات بسبوسة الفورسيزون، أولًا يوضع الماء والسكر على النار حتى الغليان ثم يضاف عصير الليمون ويترك ليغلي قليلاً وتوضع السمنة عليه قبل صبه على البسبوسة.

من الممكن أن تأخذ البسبوسة وقت أطول في الفرن حتى اللون الذهبي، وهذه المقادير لصينية مقاس 28 أو 30 لقوام بسبوسة طري يمكن زيادة نصف كوب ماء لمقادير الشربات.