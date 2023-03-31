مي كساب تقلب أحداث جعفر العمدة وترد اعتبار محمد رمضان.. «ضربت كارم في الشارع»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أمام أهل السيدة وفي تجمع كبير بعدما وافقت مي كساب «ثريا» على الزواج من «كارم»، وبحضور جعفر العمدة قررت أن ترد إليه اعتباره في الحلقة التاسعة بعدما رآها تقبل يد «كارم»، كما أنها رفضت الزواج منه تلك اللقطة التي لاقت رواجاً كبيراً بين رواد التواصل الاجتماعي، المشهد الذي أدخل إليهم الفرحة بسبب تمسكها بالحب الأول ورد احترامه أمام الجميع.

«ثريا» ترد اعتبار جعفر وتعود لحبيبها الأول

في مشهد درامي يعبر عن الانتماء للحب الأول والتمسك به مهما تفاقمت الخلافات، ردت «ثريا» اعتبار طليقها جعفر العمدة أمام أهل السيدة، بعدما قبلت يد عدوه في الحلقة الثامنة لكي يدلها على مكان ابنها، والذي غاب عنها بعدما تم اختطافه وهو رضيع.

وخلال المشهد قال «كارم»: «أنا عايز كل أهل المنطقة يسمعوا الكلمتين اللي هقولهم دول علشان إحنا أهل وأنا أحب أعرفكم بالأخبار الحلوة، من النهاردة الست ثريا تخصني واللي يزعلها يزعلني وبإذن واحد أحد تخلص عدتها من هنا واتجوزها من هنا».

بينما جاوبت عليه «ثريا» قائلة: «تتجوز مين يا كيمو؟ ياض ده أنت كل اللي رايح واللي جاي بيهزق فيك، يا اللي متسواش في سوق الرجالة قرش اللي تتجوز المعلم جعفر العمدة ماتعرفش تتجوز راحٕل غيره أبدًا»، وقامت بضربه بعدها بحذائها

إشادة السوشيال ميديا بموقف «ثريا»

«شبشب ثريا ترند السيدة زينب»، تلك الجملة التي قالتها مي كساب خلال أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل جعفر العمدة، وجدت الكثير من الإشادت والدعم من رواد التواصل الاجتماعي، فكانت التعليقات كالآتي: «ثريا نيمتنى زعلانة إمبارح وهتنيمني فرحانة النهارده»، «هنا سأسكت قليلا مشهد رائع حقيقي، شابو صقفتلها والله».