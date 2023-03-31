صلاح عبدالله يكشف في برنامج «أنا والقناع» سبب منع ابنته من التمثيل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

هناك العديد من الفنانين لا يفضلون أن يدخل أبناؤهم في الوسط الفني وهذا ما كشفه الفنان صلاح عبد الله أثناء لقائه في برنامج «أنا والقناع» مع الإعلامية منى عبد الوهاب قائلا: «المهنة صعبة جدا وأنا بخاف على بناتي».

سبب منع صلاح عبد الله ابنته من التمثيل

عدة أسئلة طرحتها الإعلامية منى عبد الوهاب للفنان صلاح عبد الله والتي كانت منها سبب منع ابنته دنيا من التمثيل رغم حبها له وموهبتها فيه: «أنا شغلانة التمثيل دي صعبة جدا وشايف المشقة والتعب لإني مهنة التمثيل أكتر حاجة متعبة فيها المشاكل النفسية والعصبة، فده كانت منطقي وقتها مشوفش بنتي أنها بتعاني وهى كانت حابة التمثيل وكانت موهوبة وخلتها اتجهت تجاه الإعلام».

برنامج «أنا والقناع»

وتحدث الفنان صلاح عبد الله في برنامج «أنا والقناع» عن تمسكه بالطبع الصعيدي مع بناته: «أنا بعارض بناتي في حاجات كتير مثلا زي اللبس وعمل فيديوهات التيك توك عشان هما طبعا بيحبوه أوي خاصة دنيا وكارما وجنى».