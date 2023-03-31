الأكل اللي بيتعمل في البرامج بيروح فين؟.. الشيف يسري خميس يجيب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ظهر الشيف يسري خميس منذ أكثر من 20 عامًا في برامج الطبخ العديدة، وحرص على تقديم وصفات مختلفة، مع حفاظه المستمر على هوية المطبخ المصري الأصيل، وعرف المشاهد على الوصفات المختلفة من جميع دول العالم، مع إضافة اللمسات المصرية، ولكن يظل السؤال الدائم في بال الكثيرين الطعام الذي يطهيه في البرامج ما هو مصيره بعد انتهاء البرنامج.

الأكل اللي بيتعمل في البرامج بيروح فين

ما زال هذا السؤال محيرًا للجميع، ويدور في الأذهان حينما يشاهدون برامج الطهي، وهو ما أجاب عنه الشيف يسري خميس، في حديثه، لـ«هُن»، إذ قال: «كل الأكل اللي بعمله في البرنامج الناس اللي في الاستوديو هي اللي بتاكله، من أول المخرج والمصورين لكل الناس»، وهو ما يبين الإجابة عن سؤال الأكل اللي بيتعمل في البرامج بيروح فين.

معلومات عن الشيف يسري خميس

تخرج الشيف يسري في كلية الخدمة الاجتماعية عام 1985، وسافر إلى الخارج مقررًا الدخول إلى عالم الطبخ، وعمل في الكثير من المطاعم، وتتلمذ على أيدي محترفي المطبخ الفرنسي، وعمل في مطعم فرنسي كان الأكثر شهرة في الشرق الأوسط، ومن شدة إتقانه للوصفات استمر فيه لمدة 18 عامًا، ودخل التليفزيون عبر تهاني راشد، رئيسة قناة النيل للأسرة والطفل، وعمل بها لمدة سنة، والتحق بعد ذلك بقناة «on tv»، لمدة سنة، ثم انتقل إلى قناة «الحياة» منذ عام 2008 إلى اليوم، وعن تقديمه للوصفات للمشاهدين، قال «بقدم كل الوصفات للمشاهد كأنه أخويا أو ابني، فهو فرد من عائلتي».