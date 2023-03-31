طريقة عمل الكنافة بالكريمة زي المحلات.. خطوات بسيطة ونفس الطعم

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الكنافة من الحلويات الأساسية في رمضان ولا تخلو منها السفرة الرمضانية التي تلقى إقبالًا كبيرًا في الشهر المبارك، ويمكن إعدادها بوصفات مختلفة وشهية، وعلى هذا النحو نستعرض خطوات طريقة عمل الكنافة بالكريمة زي المحلات حسب ما قدمت الشيف «أميرة شنب»، التي أعدتها في برنامجها «أميرة في المطبخ» على قناة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل الكنافة بالكريمة زي المحلات

وخطوات بسيطة تتطلبها طريقة عمل الكنافة بالكريمة زي المحلات التي تتمثل في:

المقادير:

نصف كيلو كنافة

كوب زبدة سائلة

2 كوب كريم شانتيه

2 كوب سكر

كوب ماء

نصف عصرة ليمونة

خطوات تحضير كنافة بالكريمة زي المحلات

قطعي الكنافة وادهنيها بالزبدة وضعيها داخل صينية.

سويها داخل الفرن حتى تمام النضج.

اسقيها بالعسل وقطعيها إلى نصفين.

ضعي عليها الكريمة واسقيها بالعسل.

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طريقة عمل الكنافة العادية

ولـ طريقة عمل الكنافة زي المحلات، احضري وعاء متوسط الحجم ضعي فيه السمن على النار ويترك حتى يذوب.

- في مقلاة متوسطة الحجم، ضيفي إليها الكنافة ويتم تكسيرها واسكبي عليها السمن المُذاب، ويخفق الخليط بشكل جيد.

- وزعي الكنافة داخل الصينية، واضغطي عليها من جميع الاتجاهات، ثم ضعي القليل من الزيت والسمن فوقها.

- سخني الفرن على درجة حرارة 190 درجة وبعد ذلك توضع الكنافة داخل الفرن.

- شغلي الشواية للحصول على اللون المرغوب فيه للكنافة، ثم في آخر خطوة يتم إخراج الكنافة العادية من الفرن وضعي عليها الشربات ثم تقدم وهي ساخنة.