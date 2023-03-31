دراما رمضان 2023 تسلط الضوء على أهمية رضا الأم.. منها جعفرة العمدة ورسالة الإمام

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«الجنة تحت أقدام الأمهات» يحرص العديد من الأشخاص على تحسين العلاقة مع أمهاتهم من أجل نيل رضاهن وهذا ما جسدته الدراما الرمضانية 2023، إذ سلط عدد من المسلسلات الضوء على التقرب من الأم وحسن التعامل معها.

مسلسل رسالة الإمام

ففي مسلسل «رسالة الإمام» بطولة خالد النبوي الذي لاقى نجاحا كبيرا من قبل العديد من المشاهدين حيث في الحلقة الخامسة من المسلسل كان يتحدث «الإمام الشافعي» مع ابنته خلال أحداث المسلسل، وطلب منها بطريقة حسنة أن تذهب لتساعد والدتها، قائلاً لها «أمك ثم أمك ثم أمك»، وهو من حديث محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

مسلسل جعفر العمدة

أما في مسلسل جعفر العمدة أيضا سلط الضوء على حسن التعامل مع الأم وذلك عندما وجه «جعفر» الدور الذي يجسده الفنان «محمد رمضان» نصيحة إلى أحمد داش في أحدث المسلسل قائلا له: «اللي يراضي أمه ربنا يراضيه ويحبب حصى الأرض فيه».

وناقش أيضا عدد من المسلسلات الرمضانية قضايا تدعم المرآة منها «عملة نادرة» للفنانة نيللي كريم، الذي ناقش قضايا الميراث، وحق المرأة في الإرث، من خلال دور «نادرة» التي تنجب طفلًا ويتوفى زوجها، وبعدها تخوض حربًا ضد أسرة زوجها في الصعيد، لتثبت حقها في الميراث حتى تحصل عليه.

وأيضا مسلسل «حضرة العمدة» بطولة «روبي» التي تجسد دور «صفية فارس» وهى فتاة من إحدى القرى وتعمل في الجامعة الأمريكية كما أنها تتولى منصب العمدة حيث ناقش المسلسل قضايا زواج القاصرات وختان الإناث.