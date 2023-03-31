4 حيل للتنظيف وإزالة الدهون من المطبخ بسهولة.. تعرف عليها

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تراكم الدهون على جدران المطبخ والأدوات المستخدمة بداخله من أكثر الأمور التي تزعج السيدات حيث يصعب إزالتها بطرق التنظيف العادية، الأمر الذي يجعلهن يبحثن عن طرق مختلفة لإزالة تلك الدهون والتخلص منها ونتيجة لذلك نقدم عدة حيل للتنظيف وإزالة الدهون من المطبخ بسهولة.

هناك عدة حيل للتنظيف وإزالة الدهون من المطبخ بسهولة، حيث تحتاج ربة المنزل لتحضير الخامات التالية أولا وذلك وفقا لموقع المبطخ «The kitchen»:

- سائل غسيل صحون

- ماء دافئ

- مناديل ورقية

- إسفنجة

- مناشف نظيفة

- خل أبيض

- كوب من صودا الخبز

ومن الحيل التي تساعد في تنظيف وازالة الدهون من المطبخ بسهولة أيضا استخدام مزيل البقع المركز المخصص للدهون؛ حيث مادته الفعالة وقوامه المركز يسهل من عملية التنظيف، والنتيجة فعالة، ضعيه على السطح الملوث واتركيه لبضع دقائق ثم نظفي السطح بإسفنجة.

طريقة الزيت والصودا

تعد من ضمن الحيل التي في تنظيف وازالة الدهون من المطبخ بسهولة، إذ تستخدم عن طريق خلط الزيت النباتي المعتاد مع الصودا بنسبة 1 إلى 2%، وبعد الحصول على قوام سميك إلى حد ما، نضعه على المناطق الملوثة ونفركها بفرشاة حتى تزيل البقع ونتركها 15 دقيقة ثم نغسل السطح بقماشة مبللة نظيفة.

طريقة الخل والكحول:

تستخدم عن طريق خلط الخل مع الكحول بنسب متساوية، ويمكن إضافة بعض من قطرات زيت الشاي الذي يستخدم كمنظف ويمنح شعورا بالانتعاش، ثم نقوم بوضع المحلول في زجاجة رذاذ ونضع منه على السطح الملوث ونتركه 15 دقيقة ثم ننظفه بقماشة مبللة نظيفة.

أضرار عديدة تسببها تراكم الدهون في المطبخ منها:

- تعطي الدهون مظهر غير لائق وغير نظيف لشكل المطبخ، مما يجعل الجميع ينفر من مظهر المطبخ.

- يلتصق الذباب والناموس بتلك الدهون من أجل الغذاء.

- تلوث الغذاء

وعند تنظيف جدران المطبخ يمكن الاستعانة بسلم المطبخ للوصول إلى أعلى أجزاء في جدران المطبخ أثناء تنظيفه، كما أنه يجب عليك قبل القيام بعملية تنظيف حوائط المطبخ أن تقومي بتغطية مفاتيح الكهرباء.