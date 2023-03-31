حقيقية الصورة المتداولة لـ هدية مع الكبير ضمن أحداث المسلسل الأخير (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مشهد رومانسي لـ«الكبير» ضمن أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل«الكبير أوي 7»، يتذكر اللحظات الرومانسية التي جمعته بزوجته «مربوحة»، منذ سفرهم من المزتريطة لقضاء عطلة في القاهرة، والجولات السياحية في الاماكن المتفرقة في المناطق المختلفة، حتى لحظة توثيقهم المرة الأولى داخل صالات السينما بصورة «سيلفي» فوتوغرافية عبر هاتفه المحمول، والذي ظل يشاهدها بعد تعرضها للإختطاف ضمن الأحداث، والتي أشاد بها الجمهور.

ظهور دنيا سمير غانم في الكبير أوي 7

وكانت تداولت صورة لـ هدية، التي كانت تقوم بدورها الفنانة دنيا سمير غانم، بطلة العمل الأساسية قبل انضمام« مربوحة»، التي تقوم بها الفنانة رحمة أحمد، إذ قاموا بتغيير الصورة واستبدالها بصورة الأولى، كتعبير عن الاشتياق والحنين لها، حتى بدأوا يتداولونها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مدونين عليها: «بعض الذكريات لا يمكن أن تُنسى».

أبيات شعرية لـ عمرو حسن على صور هدية

وكان من بين المشاهير الذين أعادوا مشاركة صورة «هدية»، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الشاعر عمرو حسن، الذي دون عليها كلمات من قصيدته«وحشتيني»، إذ كتب: «أنا في البُعد متحاوط بطيف ريحتك، ولسه لحد هذا الوقت فاكر شكل تسريحتك، وتنهيدِك، وشكل الساعة على إيدك..طريقتك وأنتي بتغني بعيد عنك حياتي عذاب، حياتك ايه بعيد عني؟».

مربوحة بديلة لـ هدية

وكانت انضمت رحمة أحمد، لمسلسل الكبير أوي في النسخة السادسة منه، بزواجها من «الكبير أوي»، الفنان احمد مكي، بعد وفاتها، لتحل محلها كزوجة لها ولتربية أولاده «العترة وجوني جونير»، حتى شاركت في الجزء السابع الذي يشارك ضمن السباق الرمضاني لعام 2023، لتبدأ رحلة جديدة لها دار دوار «الكبير»، بكواليس واحداث جديدة مختلفة، تتناسب مع العمل الدرامي.